《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平會見新加坡國務資政李顯龍

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見新加坡國務資政李顯龍

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國家主席習近平２６日下午在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。習近平指出，明年

是中新建交３５周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，為兩

國人民帶來更多福祉，為地區和平繁榮作出更大貢獻。



發揮險資長期投資優勢，加大重點領域投資力度

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國家金融監督管理總局局長李雲澤近日主持召開保險業高質量發展座談會，聽取有關意見建議。

李雲澤表示，保險業要發揮保險資金長期投資優勢，加大對戰略性新興產業、先進製造業、新型

基礎設施等重點領域投資力度。



新一輪債務置換迅速啟動

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自全國人大常委會審議批准增加６萬億元（人民幣．下同）地方政府債務限額用於置換存量隱性

債務以來，已有多地披露用於「置換存量隱性債務」的再融資專項債券發行計畫，規模合計超１

萬億元。





《上海證券報》



習近平會見新加坡國務資政李顯龍

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國家主席習近平２６日下午在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。習近平指出，明年

是中新建交３５周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，為兩

國人民帶來更多福祉，為地區和平繁榮作出更大貢獻。



上市公司力促投資價值與質量雙提升

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上市公司是資本市場的基石，上市公司的投資價值直接關係到資本市場發展和投資者利益。今年

以來，監管層不斷壓實上市公司主體責任。中證監主席吳清１１月１９日在國際金融領袖投資峰

會上表示，要「突出提升上市公司投資價值」。



交銀金租落地中國首單ＳＰＶ新能源設備租賃項目

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交銀金租通過設立在天津東疆綜合保稅區的ＳＰＶ，以新建戶用光伏電站設備為租賃物，成功向

惠州ＴＣＬ光伏科技有限公司投放資金１億元。該項目是全國首單通過ＳＰＶ模式開展的新能源

設備租賃項目，有力推動了天津東疆綜合保稅區綠色租賃高質量發展區的建設進程。





《證券時報》



習近平會見新加坡國務資政李顯龍

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國家主席習近平２６日下午在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。習近平指出，明年

是中新建交３５周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，為兩

國人民帶來更多福祉，為地區和平繁榮作出更大貢獻。



東北雪場陸續「開板」，冰雪經濟釋放澎湃動能

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１１月２２日、２３日，長春蓮花山滑雪場、亞布力陽光滑雪場分別「開板」。此前，萬峰通化

滑雪場、長白山和平滑雪場、北大湖滑雪場等知名滑雪場已陸續「開板」。這意味著２０２４－

２０２５冰雪季正式拉開帷幕。



註冊會計師違法失信將嚴懲

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財政部２６日公布《註冊會計師行業嚴重失信主體名單管理辦法》，依法依規懲戒註冊會計師行

業重大違法失信行為。自２０２５年１月１日起，註冊會計師存在《辦法》所列有關情形將被列

入註冊會計師行業嚴重失信主體名單。（ｌｃ）

