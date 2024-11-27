《神州經脈》工業利潤降幅收窄，恒大投資者低調抗議，股匯齊升

《神州經脈》存量和增量政策持續彰效支撐１０月內地經濟修復，帶動當月工業企業營收和

利潤同比降幅均收窄，Ａ股市場今日（２７日）午後快速反彈，滬綜指低開高走全日漲

１﹒５３％，報３３０９﹒７８點，重上三千三；深成指彈２﹒２５％，創業板指收升

２﹒７３％。滬深兩市全日成交額１﹒４６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升

１５３７億元或１２％。總體看，兩市合共４１３７隻個股上漲。



特朗普加稅言論的衝擊趨於緩解，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２４８７，較上個交易日４時３０分收盤價升９１點子，止三連跌，全日在７﹒２４５０至

７﹒２５８８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１９８２，較上個交易日跌７２點子

，止兩連升，為１１月１５日以來近兩周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比下降１０％，連續三個月下降，

但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。１－１０月，全國規模以上工業企業實現利潤總額

５８６８０﹒４億元，同比下降４﹒３％，降幅較１－９月擴大０﹒８個百分點。國家統計局工

業司統計師于衛寧解讀數據指，１０月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規

模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤降幅明顯收窄，裝備製造業和高技術製造業等新動能支

撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收窄。



２﹒ 對於網上流傳一封有關比亞迪要求供應商２０２５年１月１日起降價一成，以助比亞迪乘

用車增強競爭力，持續降本，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文回應稱，與供應

商的年度議價，是汽車行業的慣例，比亞迪基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強

制要求，大家可協商推進。



３﹒ 中國信通院發布數據顯示，２０２４年１０月，國內市場手機出貨量達２９６７﹒４萬部

，同比增長１﹒８％。其中，５Ｇ手機出貨量為２６７２﹒２萬部，同比增長１﹒１％，佔同期

手機出貨量的９０﹒１％。１－１０月，５Ｇ手機出貨量佔同期手機出貨量的８５﹒５％。１０

月，國內手機上市新機型３７款，同比下降２６％，其中５Ｇ手機２２款，同比下降２９％，佔

同期手機上市新機型數量的５９﹒５％。１－１０月，５Ｇ手機上市新機型數量佔同期手機上市

新機型數量的５２﹒７％。



４﹒ 全球最大激光雷達感測器製造商、已在美納斯達克上市的中國禾賽科技首席執行官李一帆

接受《路透》專訪時透露，禾賽用於高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）的下一代激光雷達產品

ＡＴＸ將於明年上市，售價低於２００美元，僅為當前ＡＴ１２８型號價格的一半，這將促使光

達技術在電動汽車中得到更廣泛的採用。禾賽科技當前的客戶包括小米汽車、理想汽車、路特斯

、長安汽車、上汽集團等主流車廠。



５﹒ 據《路透》引述知情人士透露，在恒大爆雷事件中蒙受經濟損失的數百名中國投資者，過

去一周在深圳發起了一場「謹慎抗議」，要求當局提供有關恒大的最新情況。知情人士稱，他們

是遵照官方渠道表達不滿，以避免與當局對立；５００多名前恒大投資者分三批人分別於三天到

深圳三個不同相關部門－－恒大總部所在區域的調查局、深圳市經濟犯罪偵查局以及深圳一法院

，逐一向前台查詢。另外，中國恒大公告指，因集團未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相

關給付義務，該集團及執行董事許家印被限制高消費。



６﹒ 今年在存款降息、股市回暖以及「手工補息」整改影響下，內地銀行業存款流失加劇，只

能通過發行存單補充負債。據內媒統計，截至１１月２５日，中行、農行、建行、江蘇銀行、華

夏銀行存單使用率已超過９０％，民生銀行、光大銀行也超過８０％，而在去年超過８０％的銀

行數量僅有３家。同時，諸多銀行同業存單使用率相比往年出現大幅提升，如中行同業存單餘額

達到９９７３﹒９億元，使用率接近９８﹒９％，較去年大升近３０個百分點。



７﹒ 貴州提出進一步優化以舊換新支持範圍、豐富補貼渠道，創新便利化換新方式，將國內主

流電商平台納入活動範圍。在已支持的１７類家電產品和１２類家居商品換新促銷基礎上，將國

產手機、平板電腦等更多高質量消費品納入以舊換新支持範圍。將家居適老化改造等納入以舊換

新政策支持範圍，積極支持居家適老化改造所用物品和材料購置。



８﹒ 農夫山泉今日再於官方微信公眾號發布闢謠聲明，澄清針對農夫山泉和創始人鍾睒睒的

２０條主要謠言，同時批評各大網絡平台在「紅旗飄飄」的情況下「集體色盲」，指在「紅旗原

則」下，對於明顯的謠言和攻擊，平台應該主動制止；對於農夫山泉已經闢謠的謠言，平台也應

採用技術手段批量刪除，並防範該類謠言的反覆產生和傳播。（ｓｌ）

