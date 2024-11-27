《鍾之日記》Ａ股帶動，港股連彈

《鍾之日記》１１月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統拜登宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，隔晚美股造好，道指及標指

齊創新高。港股今日小幅高開，盤中試過倒跌近百點，其後反覆上升，隨著Ａ股升勢擴大，帶動

港股一度升逾５００點，恒指全日收升４４３點或２﹒３％，報１９６０３點，主板成交逾

１３８９億元。



＊１０月經濟數據見修復，Ａ股重上三千三＊



存量和增量政策持續彰效支撐１０月內地經濟修復，帶動１０月全國規模以上工業企業利潤

同比下降１０％，雖然連降三個月，但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。Ａ股市場午後快

速反彈，滬綜指低開高走全日漲１﹒５３％，報３３０９﹒７８點，重上三千三；深成指彈

２﹒２５％，創業板指收升２﹒７３％。滬深兩市全日成交額１﹒４６萬億元人民幣，較上個交

易日回升１２％。總體看，兩市合共４１３７隻個股上漲。



＊周大福擬斥２０億回購，績後飆近７％＊



周大福（０１９２９）公布截至９月底止半年純利２５﹒３億元，按年少賺４４﹒４％，每

股盈利０﹒２５元，中期息亦削２０％至每股０﹒２元。國際金價屢創新高，加上經濟不明朗，

打擊黃金消費意慾。上半財年，周大福營業額跌兩成至３９４﹒０８億元。當中，貢獻近８４％

的內地營業額少１８﹒８％，港澳及其他市場營業額亦挫２７﹒９％。不過，受惠於金價上揚，

毛利率按年增長６﹒５個百分點至３１﹒４％。



周大福同時宣布，計劃以內部資源動用最多２０億元回購股份。集團指回購計劃已充分考慮

到投資於業務增長的資本需求，以及集團致力提升股東總回報的承諾，同時反映對長遠業務前景

的信心。周大福又預料下半財年業務基本面會較上半年逐步改善。



花旗指周大福中期收入疲弱，但純利仍符預期，且基礎利潤率強勁。由於需求復甦前景仍存

在不確定性，下調其目標價１７﹒５％，由１１﹒４元降至９﹒４元，評級「買入」。滙豐環球

研究亦發表研報指，對周大福上半年業績表現不感意外，因上月已發出盈警，但每股派息按年下

降２０％，令人失望，將其目標價由１０﹒４元下調至９﹒３元，維持「買入」評級。



回購計劃支撐下，周大福績後股價仍硬淨，今日收報７﹒３３元，升幅約６﹒９％。



＊再發功批評平台傳謠，農夫山泉升＊



農夫山泉（０９６３３）今日再於官方微信公眾號發功，澄清針對農夫山泉和創始人鍾睒睒

的２０條主要謠言，同時批評各大網絡平台在「紅旗飄飄」的情況下「集體色盲」，指在「紅旗

原則」下，對於明顯的謠言和攻擊，平台應該主動制止；對於農夫山泉已經闢謠的謠言，平台也

應採用技術手段批量刪除，並防範該類謠言的反覆產生和傳播。



農夫山泉在聲明指，從今年３月開始，已經通過各渠道多次闢謠，但習慣於「避風港原則」

的各大平台依舊對這些謠言視而不見。農夫山泉今日收升２﹒７％，微博（０９８９８）、快手

（０１０２４）亦齊升逾２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

