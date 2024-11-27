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AH股新聞

27/11/2024 11:34

《Ａ股焦點》金凱生科挫６％，上市逾一年、多名股東擬共減持９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》金凱生科（深：３０１５０９）昨日（２６日）晚間公告，公
司股東啟鷺投資、藍區基金、青松投資計劃合計減持公司股份不超過１０８３﹒６萬股，佔公司
總股本比例９％。
　
　　截至今日午盤收盤，金凱生科跌５﹒７２％，報２８﹒３６元（人民幣．下同）。
　
＊上市一年業績暴雷，前三季淨利同比暴跌逾七成＊
　
　　此次減持規模極大。值得注意的是，金凱生科目前上市僅一年多。
　
　　資料顯示，金凱生科主營業務是，為全球知名原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間
體以及少量原料藥的定製研發生產服務，即「ＣＸＯ」行業。２０２３年８月３日在深交所創業
板上市，募集資金總額１２﹒１７億元，募集淨額１１﹒１１億元，超募３﹒１１億元。
　
　　金凱生科上市前業績高增。２０２１年和２０２２年，歸母淨利潤同比增長４３﹒４６％、
９０﹒９６％；上市首年業績緩增，２０２３年歸母淨利潤同比增長７﹒５１％；到了次年業績
暴雷，２０２４年前三季度歸母淨利潤同比暴跌７３﹒１３％。
　
　　今年１０月１７日，金凱生科曾在互動平台表示，全球創新藥低谷、客戶供應鏈管理等因素
直接影響了公司２０２４年上半年業績，公司已經做出積極主動調整。（ｊｑ）

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