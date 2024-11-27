《Ａ股焦點》金凱生科挫６％，上市逾一年、多名股東擬共減持９％

《經濟通通訊社２７日專訊》金凱生科（深：３０１５０９）昨日（２６日）晚間公告，公

司股東啟鷺投資、藍區基金、青松投資計劃合計減持公司股份不超過１０８３﹒６萬股，佔公司

總股本比例９％。



截至今日午盤收盤，金凱生科跌５﹒７２％，報２８﹒３６元（人民幣．下同）。



＊上市一年業績暴雷，前三季淨利同比暴跌逾七成＊



此次減持規模極大。值得注意的是，金凱生科目前上市僅一年多。



資料顯示，金凱生科主營業務是，為全球知名原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間

體以及少量原料藥的定製研發生產服務，即「ＣＸＯ」行業。２０２３年８月３日在深交所創業

板上市，募集資金總額１２﹒１７億元，募集淨額１１﹒１１億元，超募３﹒１１億元。



金凱生科上市前業績高增。２０２１年和２０２２年，歸母淨利潤同比增長４３﹒４６％、

９０﹒９６％；上市首年業績緩增，２０２３年歸母淨利潤同比增長７﹒５１％；到了次年業績

暴雷，２０２４年前三季度歸母淨利潤同比暴跌７３﹒１３％。



今年１０月１７日，金凱生科曾在互動平台表示，全球創新藥低谷、客戶供應鏈管理等因素

直接影響了公司２０２４年上半年業績，公司已經做出積極主動調整。（ｊｑ）

