《Ａ場新股》深交所要求保薦機構公開創業板ＩＰＯ審核指南

《經濟通通訊社２７日專訊》據內地媒體報道，深交所近日向保薦機構發布了關於公開《深

交所創業板先進製造領域首發審核能指南（試行）》、《深交所創業板數字經濟領域首發審核指

南（試行）》、《深交所創業板綠色低碳領域首發審核指南（試行）》等三件首發審核指南的通

知。



深交所表示，創業板著力支持先進製造、數字經濟、綠色低碳「三大領域」企業創新發展。

前期，深交所選取「三大領域」中申報企業數量較多的８個細分行業以及當前關注度較高的人工

智能行業，總結行業審核經驗，制定了首發審核指南，供審核部門內部使用。



深交所強調，為了進一步提升發行上市審核監管透明度，提高保薦機構執業質量，現將首發

審核指南予以公開。首發審核指南不屬於審核業務規則，不涉及對現有審核標準的新增、修訂或

解釋，不增加市場主體的權利義務，僅供各保薦機構內部參考交流。



根據指南，目前三大領域９個細分產業分別是先進製造業領域，一是生物醫藥與醫療器材製

造、汽車製造產業鏈、高端裝備製造等相關業務。二是數字經濟領域，包括集成電路、軟件與訊

息技術服務、互聯網、人工智能等相關業務。三是綠色低碳領域包括光伏產業鏈、鋰電池產業鏈

等相關業務。（ｌｃ）

