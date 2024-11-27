  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/11/2024 08:42

《Ａ場新股》深交所要求保薦機構公開創業板ＩＰＯ審核指南

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據內地媒體報道，深交所近日向保薦機構發布了關於公開《深
交所創業板先進製造領域首發審核能指南（試行）》、《深交所創業板數字經濟領域首發審核指
南（試行）》、《深交所創業板綠色低碳領域首發審核指南（試行）》等三件首發審核指南的通
知。
　
　　深交所表示，創業板著力支持先進製造、數字經濟、綠色低碳「三大領域」企業創新發展。
前期，深交所選取「三大領域」中申報企業數量較多的８個細分行業以及當前關注度較高的人工
智能行業，總結行業審核經驗，制定了首發審核指南，供審核部門內部使用。
　
　　深交所強調，為了進一步提升發行上市審核監管透明度，提高保薦機構執業質量，現將首發
審核指南予以公開。首發審核指南不屬於審核業務規則，不涉及對現有審核標準的新增、修訂或
解釋，不增加市場主體的權利義務，僅供各保薦機構內部參考交流。
　
　　根據指南，目前三大領域９個細分產業分別是先進製造業領域，一是生物醫藥與醫療器材製
造、汽車製造產業鏈、高端裝備製造等相關業務。二是數字經濟領域，包括集成電路、軟件與訊
息技術服務、互聯網、人工智能等相關業務。三是綠色低碳領域包括光伏產業鏈、鋰電池產業鏈
等相關業務。（ｌｃ）

【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權，你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普上台，全世界都不省心

26/11/2024 14:02

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處