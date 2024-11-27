《中國要聞》上海等多地擬擴大養老護理員規模，鼓勵年輕人從業

《經濟通通訊社２７日專訊》為滿足養老服務需求，１１月以來，上海、遼寧、貴州、重慶

、內蒙古等等多個省份密集發文，部署養老護理員增量提質。更早之前的８月，河北、廣西、山

西等省份也已出台同類政策，加強養老服務人才隊伍建設。



其中，上海市計劃通過跨地區、跨行業人員引入，鼓勵年輕人從事養老護理等方式，在３年

內將養老護理員數量由６萬名增至８萬名。到２０２７年，上海養老護理員隊伍規模進一步壯大

，力爭總量不少於８萬人，基本滿足本市養老服務實際需求。



重慶提出，到２０２７年全市養老服務人才達到２﹒５萬人，到２０２９年達到３萬人。



各地還鼓勵年輕人從業，在謀劃的養老護理員增量一部分來自於養老專業的畢業生。例如西

安鼓勵普通高校和職業院校開設養老服務類專業，擴大招生規模。遼寧支持有條件的職業院校開

設護理、老年保健與管理等養老類相關專業，特別側重失能失智照護等急需緊缺領域，穩步擴大

招生規模。內蒙古提出發揮院校培養養老服務人才主渠道作用，支持引導更多職業院校和普通本

科高校養老服務相關專業畢業生，對口從事養老服務工作。（ｌｃ）

