【大國博弈】中國貿促會：貿易保護主義對全球供應鏈負面影響短暫

《經濟通通訊社２７日專訊》中國貿促會研究院院長趙萍在鏈博會期間舉行的貿促智庫交流

活動上表示，儘管新冠病毒疫情、自然災害、地緣政治衝突等外部的衝擊，以及某些國家、某些

時期採取脫勾斷鏈、保護主義、單邊主義、逆全球化等政策，其對全球供應鏈連接和發展環境的

負面影響，都是短暫且有限的，全球供應鏈發展環境總體向好。



趙萍引述數據稱，２０１８年到２０２３年５年期間，全球供應鏈的促進水平呈顯著上升態

勢，促進指數從０﹒２７上升到０﹒６６，增長了１４４％。供應鏈促進水平的上升，主要得益

於基礎設施互聯互通水平的大幅度提升，技術升級創新的貢獻次之，多雙邊經貿規則的貢獻居第

三位。三者對促進指數上升的貢獻率分別為６６﹒６７％、４１﹒０３％和１７﹒９５％。但同

時也看到，主要經濟體政策和金融服務保障對促進指數的作用是負面的，兩者對促進指數的貢獻

率分別為－１５﹒９０％和－９﹒７５％。



＊以基礎設施連通來保障全球供應鏈的穩定＊



而對於如何構築更加安全穩定、互利共贏的供應鏈體系，趙萍建議首先要以開放合作促進全

球供應鏈暢通，堅定支持以世貿組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制，堅決反對貿易保護

主義；第二要以科技創新，增強全球供應鏈韌性，鼓勵國家間開展科研合作，打破制約知識、技

術、人才等創新要素流動的壁壘；第三要以基礎設施連通來保障全球供應鏈的穩定，強化交通基

礎設施的互聯互通，推動通信基礎設施共建共享，維護金融基礎設施的安全穩定。（ｌｃ）

