  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

27/11/2024 09:13

【大國博弈】中國貿促會：貿易保護主義對全球供應鏈負面影響短暫

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國貿促會研究院院長趙萍在鏈博會期間舉行的貿促智庫交流
活動上表示，儘管新冠病毒疫情、自然災害、地緣政治衝突等外部的衝擊，以及某些國家、某些
時期採取脫勾斷鏈、保護主義、單邊主義、逆全球化等政策，其對全球供應鏈連接和發展環境的
負面影響，都是短暫且有限的，全球供應鏈發展環境總體向好。
　
　　趙萍引述數據稱，２０１８年到２０２３年５年期間，全球供應鏈的促進水平呈顯著上升態
勢，促進指數從０﹒２７上升到０﹒６６，增長了１４４％。供應鏈促進水平的上升，主要得益
於基礎設施互聯互通水平的大幅度提升，技術升級創新的貢獻次之，多雙邊經貿規則的貢獻居第
三位。三者對促進指數上升的貢獻率分別為６６﹒６７％、４１﹒０３％和１７﹒９５％。但同
時也看到，主要經濟體政策和金融服務保障對促進指數的作用是負面的，兩者對促進指數的貢獻
率分別為－１５﹒９０％和－９﹒７５％。
　
＊以基礎設施連通來保障全球供應鏈的穩定＊
　
　　而對於如何構築更加安全穩定、互利共贏的供應鏈體系，趙萍建議首先要以開放合作促進全
球供應鏈暢通，堅定支持以世貿組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制，堅決反對貿易保護
主義；第二要以科技創新，增強全球供應鏈韌性，鼓勵國家間開展科研合作，打破制約知識、技
術、人才等創新要素流動的壁壘；第三要以基礎設施連通來保障全球供應鏈的穩定，強化交通基
礎設施的互聯互通，推動通信基礎設施共建共享，維護金融基礎設施的安全穩定。（ｌｃ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普上台，全世界都不省心

26/11/2024 14:02

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處