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大國博弈
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AH股新聞

27/11/2024 09:11

【大國博弈】特朗普顧問建議以堵毒為由制裁中國金融機構

　　《經濟通通訊社２７日專訊》外電報道稱，美國當選總統特朗普的過渡團隊顧問認為，拜登
政府過去一年一直與北京方面進行談判以打擊芬太尼前體化學品流入美國，惟成果不大，他們主
張對涉及芬太尼交易的中國金融機構實施制裁，可迫使北京領導人採取更有效行動。
　
　　前美國反洗錢高級官員Ｄａｖｉｄ　Ａｓｈｅｒ透露已在特朗普團隊傳閱的初步計劃：包括
刑事起訴涉嫌為墨西哥販毒团夥洗錢的中國和墨西哥金融機構；大規模制裁涉嫌芬太尼交易的中
國企業和個人；加強對頭號通緝犯的懸賞力度及加強針對墨西哥毒販的網絡戰等。
　
　　報道指，特朗普聲稱上任即加徵中國商品１０％關稅，可能只是一個序幕。早前中國駐華盛
頓大使館回應指，中方相信中美經貿合作本質是互利，強調在貿易戰或關稅戰中無人是贏家，又
指中美領袖去年達成協議後，中方已採取措施打擊毒品走私，亦已向美方通報涉美禁毒執法行動
的進展。中國外交部說中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方開展禁毒合作，美方
應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作，來之不易的良好局面。
　
＊特區政府反對美議員詆毀香港國際金融中心聲譽＊
　
　　另外，香港特區政府發布新聞公報，指強烈不滿和堅決反對美國眾議院議員致美國財政部長
的信函，信中惡意指責和詆毀香港國際金融中心聲譽。特區政府高度重視維護金融體系的誠信及
穩健，香港銀行和其他金融機構均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法

　
　　公報提到，美國在香港擁有龐大的經濟利益。美國政客若一意孤行，最終只會破壞港美本應
互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。
　
　　美國眾議院有議員較早時去信耶倫，指香港成為洗黑錢及協助部分國家迴避制裁的中心，要
求美國當局重新審視與香港銀行業的關係。（ｒｙ）

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