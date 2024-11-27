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AH股新聞

27/11/2024 14:35

傳智駕獨角獸縱目科技停發薪資，工作人員：有調整但沒停發

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，自動駕駛公司－－縱目科技因業務未達預期，自
本月起停發工資，只發基本生活費。不過，《每日經濟新聞》引述縱目科技工作人員回應稱，這
個情況基本不屬實。
　
　　該工作人員表示，目前公司正常運轉，員工的社保公積金也在正常繳納。由於業務資金調整
，公司對員工整體薪資有短期調整，預計在１至２個月後，隨著營收款入帳，會對員工的薪資進
行補償。同時，對方透露，近期將完成一筆新融資，預計今年業績與去年基本一致。
　
＊曾獲小米、高通投資，ＩＰＯ三度敗北＊
　
　　公開資料顯示，縱目科技成立於２０１３年，是一家自動駕駛（ＡＤ）和高級駕駛輔助系統
（ＡＤＡＳ）技術及產品供應商，業務涵蓋了自動駕駛領域多個層面，包括軟件、硬件、系統設
計，以及組件的集成。
　
　　天眼查信息顯示，自２０１３年成立至今，縱目科技已先後完成１０輪融資，投資方包括小
米、君聯資本、高通等，１０輪累計融資達２２﹒４７億元（人民幣．下同）。其中，在
２０２２年３月的Ｅ輪融資中，按照９３﹒５６元╱股的認購價，縱目科技此輪融資８﹒６７億
元，估值約９０億元。
　
　　今年３月２８日，縱目科技向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，但在６個月後未
能通過審核。實際上，２０１７年公司首次在新三板掛牌，但數月後便宣布摘牌；２０２２年
１１月，縱目科技轉戰科創板，但２０２３年９月份撤回ＩＰＯ申請。（ｊｑ）

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