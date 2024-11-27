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AH股新聞

27/11/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２８％，增量資金撤退市場承壓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統拜登周二（２６日）宣布，以色列與黎巴嫩真主黨在
美國調停下，經過數周談判達成停火協議。以黎達成６０日停火協議，中東局勢緩解蓋過特朗普
新關稅言論威脅，標普５００指數周二（２６日）再創新高，道指同破紀錄。滬深股市昨日成交
額跌至兩個月低位後，今早三大股指再低開，滬綜指低開０﹒２８％，報３２５０﹒５９點，深
成指低開０﹒４７％，創業板指低開０﹒６２％。盤初互聯網、短劇遊戲股走低。
　
　　近期Ａ股活躍資金現退潮跡象，為股市後續走勢蒙上陰影。彭博數據顯示，中國境內最大的
股票ＥＴＦ華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ本月以來淨流出逾１９０億元（人民幣．下同），創業板
ＥＴＦ、華夏上證科創板５０ＥＴＦ也邁向單月歷史最大資金淨流出。美國加徵關稅威脅、俄烏
地緣局勢，以及中國政策空窗期等因素，讓散戶為代表的個人投資者情緒退潮，外資也呈流出態
勢，增量資金撤退將令市場在短期承壓。
　
　　對於Ａ股未來走勢，業內人士認為經濟復甦和政策力度仍是關鍵，下月舉行的經濟工作會議
及明年的兩會可能引起市場情緒變化，刺激增量資金。
　
　　另外，人民銀行今日進行２６８３億元７天期逆回購，公開市場有３０２１億元逆回購到期
，即今日淨回籠３３８億元，結束連續兩個交易日放水。（ｒｙ）

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