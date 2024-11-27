《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒５２％，十月工業利潤降幅明顯收窄

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局今日公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比

下降１０％，雖然連降三個月，但降幅較９月大幅收窄。國家統計局專家解讀指，隨著存量政策

及一攬子增量政策協同發力，１０月規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收

窄，多數行業盈利較上月好轉。



Ａ股早盤探底回升，三大指數集體低開後一度跌約１％，其後展開反攻，深成指及創業板曾

漲逾１％。上午收市時滬綜指報３２７６﹒５８點，升０﹒５２％，深成指升０﹒９６％，創業

板指半日升１﹒３７％。滬深兩市上午成交額８９１０億元（人民幣．下同），較上個交易日同

時段回升４９３億元或約６％。板塊方面，ＩＰ經濟、軍工、半導體等板塊漲幅居前，農業股陷

入調整，輝隆股份（深：００２５５６）逼近跌停。



＊ＩＰ經濟成投資新風口，市場規模漸擴＊



連日來，Ａ股「谷子經濟（ＩＰ經濟）」概念股強勢走高。谷子即英文單詞Ｇｏｏｄｓ的諧

音，指二次元文化、尤其基於漫畫、動畫、遊戲、偶像等內容ＩＰ（知識產權）而衍生出來的商

品。



Ｚ世代年輕人的谷子經濟（ＩＰ經濟）成為投資市場的新風口。根據艾瑞數據，中國二次元

及其衍生市場去年已經達到２２１９億元，預計到２０２９年，二次元產業規模將增長至

５９００億元，復合增速１８％。ＩＰ經濟概念股多股漲停，包括華立科技

（深：３０１０１１）、恆信東方（深：３０００８１）、廣博股份（深：００２１０３）、實

豐文化（深：００２８６２）等。（ｒｙ）

