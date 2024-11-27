《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４７％，創業板指升近１％

《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒４７％，報
３２７５﹒２２點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７１％，創業板指升近１％。
上海Ｂ股跌０﹒１９％，深圳Ｂ股軟０﹒３５％。次新股、農業種植方向走低，ＩＰ經濟、電信
運營板塊領漲。（ｒｙ）
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
27/11/2024 13:38
《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒４７％，報
３２７５﹒２２點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７１％，創業板指升近１％。
上海Ｂ股跌０﹒１９％，深圳Ｂ股軟０﹒３５％。次新股、農業種植方向走低，ＩＰ經濟、電信
運營板塊領漲。（ｒｙ）
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
下一篇新聞︰27/11/2024 13:35 《Ａ股焦點》比亞迪稱與供應商年度議價是行業慣例，ＡＨ午後皆跌
27/11/2024 13:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
27/11/2024 13:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
27/11/2024 13:05 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF