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AH股新聞

27/11/2024 13:38

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４７％，創業板指升近１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒４７％，報
３２７５﹒２２點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７１％，創業板指升近１％。
上海Ｂ股跌０﹒１９％，深圳Ｂ股軟０﹒３５％。次新股、農業種植方向走低，ＩＰ經濟、電信
運營板塊領漲。（ｒｙ）

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