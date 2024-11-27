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AH股新聞

27/11/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒５％重上三千三，結束三連跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》存量和增量政策持續彰效支撐１０月內地經濟修復，帶動當月
工業企業營收和利潤同比降幅均收窄，Ａ股市場午後快速反彈，滬綜指低開高走全日漲
１﹒５３％，報３３０９﹒７８點，重上三千三；深成指彈２﹒２５％，創業板指收升
２﹒７３％。滬深兩市全日成交額１﹒４６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升
１５３７億元或１２％。總體看，兩市合共４１３７隻個股上漲。
　
　　盤面上，ＩＰ經濟概念股全日飆６﹒２％，華立科技（深：３０１０１１）、湯姆貓
（深：３００４５９）等十餘股漲停。德邦證券表示，二次元滲透疊加消費能力提升驅動「谷子
經濟（ＩＰ經濟）」市場規模擴大。根據艾瑞數據，中國國二次元及其衍生市場於２０２３年達
到２２１９億元，其中，周邊及衍生市場１０２４億元，二次元市場已經從內容產業環節拉動，
轉向了內容產業和周邊衍生產業雙向拉動。未來受益於優秀國產動畫、手遊等快速發展，泛二次
元用戶仍在增長。同時，隨著人均消費力提升及ＩＰ吸引力增強，消費單價或將保持更強的增長
彈性。
　
＊圍台軍演３﹒０？軍工股反彈＊
　
　　外電引述台灣和區域安全官員的評估報道，賴清德即將由１１月３０日起訪問太平洋並計劃
過境美國，大陸未來幾天可能以此為由在台灣附近舉行軍事演習。報道稱，解放軍今年５月和
１０月已在台周邊舉行了兩輪大型演習，分別名為「聯合利劍－２０２４Ａ　」和「聯合利劍－
２０２４Ｂ」。有台灣安全官員認為，大陸可能會重新包裝正在南海或東海進行的常規軍事活動
，將其移近台灣並重新命名為「聯合利劍－２０２４Ｃ」。
　
　　軍工航空板塊連跌四個交易日後，今日迎來反彈，收升３﹒３％；其中，星網宇達
（深：００２８２９）及中國衛星（滬：６００１１８）漲停收市。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９０７﹒０４　　＋１﹒７４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３０９﹒７８　　＋１﹒５３　　　　５７１６﹒１８　　
　　上證Ａ股指數　　３４６９﹒３２　　＋１﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５６６﹒１０　＋２﹒２５　　　　８８７１﹒２５　　
　　深圳創業板指數　２２０８﹒７８　　＋２﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７５﹒２７　　＋０﹒８６　　　　　１﹒６７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２００﹒９６　　＋０﹒１０　　　　　０﹒７４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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