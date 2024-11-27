《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒５％重上三千三，結束三連跌

《經濟通通訊社２７日專訊》存量和增量政策持續彰效支撐１０月內地經濟修復，帶動當月

工業企業營收和利潤同比降幅均收窄，Ａ股市場午後快速反彈，滬綜指低開高走全日漲

１﹒５３％，報３３０９﹒７８點，重上三千三；深成指彈２﹒２５％，創業板指收升

２﹒７３％。滬深兩市全日成交額１﹒４６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升

１５３７億元或１２％。總體看，兩市合共４１３７隻個股上漲。



盤面上，ＩＰ經濟概念股全日飆６﹒２％，華立科技（深：３０１０１１）、湯姆貓

（深：３００４５９）等十餘股漲停。德邦證券表示，二次元滲透疊加消費能力提升驅動「谷子

經濟（ＩＰ經濟）」市場規模擴大。根據艾瑞數據，中國國二次元及其衍生市場於２０２３年達

到２２１９億元，其中，周邊及衍生市場１０２４億元，二次元市場已經從內容產業環節拉動，

轉向了內容產業和周邊衍生產業雙向拉動。未來受益於優秀國產動畫、手遊等快速發展，泛二次

元用戶仍在增長。同時，隨著人均消費力提升及ＩＰ吸引力增強，消費單價或將保持更強的增長

彈性。



＊圍台軍演３﹒０？軍工股反彈＊



外電引述台灣和區域安全官員的評估報道，賴清德即將由１１月３０日起訪問太平洋並計劃

過境美國，大陸未來幾天可能以此為由在台灣附近舉行軍事演習。報道稱，解放軍今年５月和

１０月已在台周邊舉行了兩輪大型演習，分別名為「聯合利劍－２０２４Ａ 」和「聯合利劍－

２０２４Ｂ」。有台灣安全官員認為，大陸可能會重新包裝正在南海或東海進行的常規軍事活動

，將其移近台灣並重新命名為「聯合利劍－２０２４Ｃ」。



軍工航空板塊連跌四個交易日後，今日迎來反彈，收升３﹒３％；其中，星網宇達

（深：００２８２９）及中國衛星（滬：６００１１８）漲停收市。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９０７﹒０４ ＋１﹒７４

上證綜合指數 ３３０９﹒７８ ＋１﹒５３ ５７１６﹒１８

上證Ａ股指數 ３４６９﹒３２ ＋１﹒５４

深證成份指數 １０５６６﹒１０ ＋２﹒２５ ８８７１﹒２５

深圳創業板指數 ２２０８﹒７８ ＋２﹒７３

上證Ｂ股指數 ２７５﹒２７ ＋０﹒８６ １﹒６７

深證Ｂ股指數 １２００﹒９６ ＋０﹒１０ ０﹒７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

