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AH股新聞

27/11/2024 09:41

【聚焦數據】內地１０月工業利潤同比降幅大幅收窄至１０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比下降
１０％，連續三個月下降，但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。
　
　　１－１０月，全國規模以上工業企業實現利潤總額５８６８０﹒４億元（人民幣．下同），
同比下降４﹒３％，降幅較１－９月擴大０﹒８個百分點。
　
　　１－１０月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１８５３０﹒９億元，同比
下降８﹒２％；股份制企業實現利潤總額４３７１８﹒５億元，下降５﹒７％；外商及港澳台投
資企業實現利潤總額１４５５９﹒０億元，增長０﹒９％；私營企業實現利潤總額
１６５０１﹒７億元，下降１﹒３％。　
　
＊汽車製造業利潤降逾３％＊
　
　　１－１０月，採礦業實現利潤總額９８４５﹒３億元，同比下降１２﹒７％；製造業實現利
潤總額４２２２３﹒１億元，下降４﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
６６１２﹒０億元，增長１１﹒５％。　
　
　　１－１０月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長４０﹒０％，電力、熱
力生產和供應業增長１３﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長８﹒４％，通用設備
製造業下降０﹒１％，石油和天然氣開採業下降１﹒８％，汽車製造業下降３﹒２％，電氣機械
和器材製造業下降５﹒１％，煤炭開採和洗選業下降２３﹒７％，石油煤炭及其他燃料加工業、
黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。（ｓｌ）

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