【聚焦數據】內地１０月工業利潤同比降幅大幅收窄至１０％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比下降

１０％，連續三個月下降，但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。



１－１０月，全國規模以上工業企業實現利潤總額５８６８０﹒４億元（人民幣．下同），

同比下降４﹒３％，降幅較１－９月擴大０﹒８個百分點。



１－１０月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１８５３０﹒９億元，同比

下降８﹒２％；股份制企業實現利潤總額４３７１８﹒５億元，下降５﹒７％；外商及港澳台投

資企業實現利潤總額１４５５９﹒０億元，增長０﹒９％；私營企業實現利潤總額

１６５０１﹒７億元，下降１﹒３％。



＊汽車製造業利潤降逾３％＊



１－１０月，採礦業實現利潤總額９８４５﹒３億元，同比下降１２﹒７％；製造業實現利

潤總額４２２２３﹒１億元，下降４﹒２％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

６６１２﹒０億元，增長１１﹒５％。



１－１０月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長４０﹒０％，電力、熱

力生產和供應業增長１３﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長８﹒４％，通用設備

製造業下降０﹒１％，石油和天然氣開採業下降１﹒８％，汽車製造業下降３﹒２％，電氣機械

和器材製造業下降５﹒１％，煤炭開採和洗選業下降２３﹒７％，石油煤炭及其他燃料加工業、

黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。（ｓｌ）

