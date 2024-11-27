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AH股新聞

27/11/2024 10:06

【數據解讀】統計局：政策持續顯效，工業生產穩定增長盈利好轉

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比下降
１０％，連續三個月下降，但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。１－１０月，全國規模以
上工業企業實現利潤總額５８６８０﹒４億元人民幣，同比下降４﹒３％，降幅較１－９月擴大
０﹒８個百分點。
　
　　國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，１０月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發
力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較
上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利
潤降幅大幅收窄。
　
＊１０月工業營收降幅收窄，逾六成行業利潤增＊
　
　　１－１０月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長１﹒９％，延續增長態勢。從當月看
，１０月，受工業生產穩定增長、產銷銜接水平回升帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比
下降０﹒２％，降幅較上月收窄０﹒７個百分點。
　
　　１０月，在４１個工業大類行業中，有２７個行業利潤同比增速較９月加快，或降幅收窄、
由降轉增，佔比超過六成。三大門類中，製造業利潤降幅較９月大幅收窄２２﹒３個百分點，帶
動規上工業利潤降幅較９月收窄１７﹒８個百分點。
　
　　隨著各項政策效果持續顯現，各類經營主體效益持續好轉。１０月，規模以上工業企業中，
外商及港澳台投資、股份制、私營和國有控股企業利潤同比降幅較９月分別收窄２７﹒７個、
１４﹒４個、１４﹒３個和１０﹒９個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄２７﹒１個
、４﹒６個和１﹒５個百分點。
　
＊汽車業利潤降幅收窄，鋼鐵業利潤今年首扭虧＊
　
　　１０月，裝備製造業利潤同比增長４﹒５％，當月增速由負轉正。從行業看，裝備製造業的
８個行業中有７個行業利潤較９月由降轉增或降幅收窄，其中鐵路船舶航空航天、電子、專用設
備等行業利潤由降轉增，當月同比分別增長６３﹒１％、１９﹒６％、３﹒８％；金屬製品、通
用設備和汽車行業利潤降幅收窄，較９月分別收窄３２﹒６個、１１﹒９個和１１﹒４個百分點

　
　　隨著宏觀政策發力顯效，國內消費需求平穩恢復，疊加工業品出口持續增長，１０月，原材
料製造業和消費品製造業利潤降幅較９月分別收窄２７﹒７個和２０﹒４個百分點。從行業看，
原材料製造業的５個行業中有３個、消費品製造業的１３個行業中有９個行業利潤同比增速較９
月份回升，或降幅收窄、由降轉增。其中，原材料製造業中的鋼鐵行業今年以來月度首次扭虧為
盈，當月利潤同比增長８０﹒１％。
　
　　１０月，高技術製造業利潤同比增長１２﹒９％，大幅高於規上工業平均水平２２﹒９個百
分點，拉動規上工業利潤增長１﹒９個百分點，支撐和引領作用明顯。從行業看，可穿戴智能設
備製造、敏感元件及傳感器製造、工業控制計算機及系統製造、鋰離子電池製造等行業利潤同比
分別增長７３﹒３％、４８﹒８％、４０﹒０％、３９﹒４％。（ｓｌ）

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