【數據解讀】統計局：政策持續顯效，工業生產穩定增長盈利好轉

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１０月全國規模以上工業企業利潤同比下降

１０％，連續三個月下降，但降幅較９月大幅收窄１７﹒１個百分點。１－１０月，全國規模以

上工業企業實現利潤總額５８６８０﹒４億元人民幣，同比下降４﹒３％，降幅較１－９月擴大

０﹒８個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，１０月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發

力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較

上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利

潤降幅大幅收窄。



＊１０月工業營收降幅收窄，逾六成行業利潤增＊



１－１０月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長１﹒９％，延續增長態勢。從當月看

，１０月，受工業生產穩定增長、產銷銜接水平回升帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比

下降０﹒２％，降幅較上月收窄０﹒７個百分點。



１０月，在４１個工業大類行業中，有２７個行業利潤同比增速較９月加快，或降幅收窄、

由降轉增，佔比超過六成。三大門類中，製造業利潤降幅較９月大幅收窄２２﹒３個百分點，帶

動規上工業利潤降幅較９月收窄１７﹒８個百分點。



隨著各項政策效果持續顯現，各類經營主體效益持續好轉。１０月，規模以上工業企業中，

外商及港澳台投資、股份制、私營和國有控股企業利潤同比降幅較９月分別收窄２７﹒７個、

１４﹒４個、１４﹒３個和１０﹒９個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄２７﹒１個

、４﹒６個和１﹒５個百分點。



＊汽車業利潤降幅收窄，鋼鐵業利潤今年首扭虧＊



１０月，裝備製造業利潤同比增長４﹒５％，當月增速由負轉正。從行業看，裝備製造業的

８個行業中有７個行業利潤較９月由降轉增或降幅收窄，其中鐵路船舶航空航天、電子、專用設

備等行業利潤由降轉增，當月同比分別增長６３﹒１％、１９﹒６％、３﹒８％；金屬製品、通

用設備和汽車行業利潤降幅收窄，較９月分別收窄３２﹒６個、１１﹒９個和１１﹒４個百分點

。



隨著宏觀政策發力顯效，國內消費需求平穩恢復，疊加工業品出口持續增長，１０月，原材

料製造業和消費品製造業利潤降幅較９月分別收窄２７﹒７個和２０﹒４個百分點。從行業看，

原材料製造業的５個行業中有３個、消費品製造業的１３個行業中有９個行業利潤同比增速較９

月份回升，或降幅收窄、由降轉增。其中，原材料製造業中的鋼鐵行業今年以來月度首次扭虧為

盈，當月利潤同比增長８０﹒１％。



１０月，高技術製造業利潤同比增長１２﹒９％，大幅高於規上工業平均水平２２﹒９個百

分點，拉動規上工業利潤增長１﹒９個百分點，支撐和引領作用明顯。從行業看，可穿戴智能設

備製造、敏感元件及傳感器製造、工業控制計算機及系統製造、鋰離子電池製造等行業利潤同比

分別增長７３﹒３％、４８﹒８％、４０﹒０％、３９﹒４％。（ｓｌ）

