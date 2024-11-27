路透：數百名恒大投資者在深圳低調抗議，促當局交代調查進展

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》引述知情人士透露，在恒大爆雷事件中蒙受經濟損

失的數百名中國投資者，過去一周在深圳發起了一場「謹慎抗議」，要求當局提供有關恒大的最

新情況。知情人士稱，他們是遵照官方渠道表達不滿，以避免與當局對立。



據參與活動的人士表示，有５００多名前恒大投資者在深圳參加了三次不同的抗議活動：周

一，有一批人前往恒大總部所在區域的調查局，周二有另一批人去了深圳市經濟犯罪偵查局，周

三則有第三批人去到深圳一法院。有關人士稱，此舉目的是讓投資者逐一到達這些政府部門的前

台，既不像公開抗議，也不會招致警方鎮壓；行動的計劃時間和集合地點只在當天在一群投資者

之間分享。過去兩年來，恒大投資者一直在微信小群中保持聯繫，「我們需要保持低調，一對一

地交流，否則就會被封號」。



報道提到，恒大、深圳警方（負責監督投資者上訪的調查局）和市法院暫未回應置評請求。



２０２１年底和２０２２年初，在恒大拖欠承包商和債權人的款項後，爆雷的恒大理財產品

的投資者曾在恒大辦公樓外舉行過抗議活動。



另外，中國恒大（０３３３３）昨晚公告，中國廣州市南沙區人民法院於１１月１４日發出

法院命令，根據該命令，由於該集團未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務，廣

州法院對該集團及執行董事許家印採取限制消費措施，限制其在高消費領域的非生活或工作必需

消費行為。恒大股份自１月２９日起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。（ｓｌ）

