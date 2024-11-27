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AH股新聞

27/11/2024 18:11

人行等七部門：加強數字金融新興基建，建證券期貨業數字化平台

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行等七部門聯合印發《推動數字金融高質量發展行
動方案》（以下簡稱《行動方案》），提到加強數字金融相關新興基礎設施建設；建設證券期貨
業數字化公共服務平台等，目標是到２０２７年底，基本建成與數字經濟發展高度適應的金融體
系。
　
　　《行動方案》提出，系統推進金融機構數字化轉型，加強戰略規劃和組織管理；強化數字技
術支撐能力，建設證券期貨業數字化公共服務平台，為金融機構數字化轉型提供數據和技術支撐
；夯實數據治理與融合應用能力基礎，建設數字金融服務生態，提升數字化經營管理能力。
　
　　此外，推動數字技術在科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數實融合等「五篇大文
章」服務領域的應用，創新金融產品和服務模式，提升重點領域金融服務質效。
　
　　同時，夯實數字金融發展基礎，營造高效安全的支付環境；培育高質量金融數據市場；加強
數字金融相關新興基礎設施建設，布局先進高效的算力體系，加快雲計算、人工智能等技術規範
應用，探索運用邊緣計算和量子技術突破現有算力瓶頸，為金融數字化轉型提供精準高效的算力
支持。
　
　　《行動方案》還明確，完善數字金融治理體系，強化數字金融風險防範，加強數據和網絡安
全防護，加強數字金融業務監管，提升金融監管數字化水平，健全金融消費者保護機制。
（ｊｑ）

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