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AH股新聞

27/11/2024 12:55

【ＦＯＣＵＳ】免簽訪華ｎｅｘｔ　ｌｅｖｅｌ，對沖脫勾斷鏈

　　【ＦＯＣＵＳ】「特朗普２﹒０」黑雲壓頂，外貿商爭分奪秒出貨、囤貨之外，中國不斷擴
容的「免簽」朋友圈，更顯示北京以對外開放、民間往來，對沖華盛頓「脫鈎斷鏈」的意圖愈加
清晰。外國遊客蜂擁訪華，除了帶來經濟效益，更通過走進工廠、鄉村創業等ｎｅｘｔ　
ｌｅｖｅｌ形式，深入體驗真正的中國，破除對華鷹派的意識形態濾鏡。
　
＊免簽國擴至３８個，入境人次飆＊
　
　　備受對華鷹派和西方媒體「陰間濾鏡」妖魔化的中國，正大開國門，宣布本周六（３０日）
起再新增日本、保加利亞等９個免簽入境國（試行一年），令免簽朋友圈總數擴大至３８個－－
從歐洲申根國（除瑞典、捷克、立陶宛），到新西蘭、澳洲，再到韓國、日本、大馬、星洲，持
普通護照者來華旅遊、經商、探親、過境等不逾３０天，都能免簽入境。
　
　　大招一出，效果立竿見影。國家移民管理局數據顯示，首三季入境外國人２２８２﹒１萬人
次，全年或有望收復疫情前２０１９年的３１８８萬人次紀錄。出入境遊兩旺，帶動內地最大在
線旅遊平台携程（０９９６１）、國航（００７５３）、南航（０１０５５）、東航
（００６７０）過去三個月分別升３４％、４９％、３９％
、１７％，國泰（００２９３）更錄八連升。
　
＊走進工廠、農村，促民間交流＊
　
　　如同外貿商加緊在「特朗普２﹒０」關稅生效前囤貨、出貨，或推動中國２０２４全年出口
井噴至３﹒５５萬億美元歷史新高，擴大免簽國無疑同樣帶動酒店、餐飲、零售、娛樂等勞動密
集型產業發展，刺激國內消費。但更深層的考量是，通過免簽促進民間交流，反擊對華負面敘事

　
　　Ｙｏｕｔｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ等社交媒體上，外國遊客鏡頭下令人炫目的繁華都會、山水
奇景、高鐵網絡之外，亦出現更多另類視角。參觀新能源汽車智能工廠，到鄉村進行跨國新農人
創業，鑽研唐裝、武術、書法、泡菜等文化遺產……都是有意擺脫官方宣傳，借日常體驗宣揚中
華軟實力。
　
　　諷刺的是，高舉「美國優先」大旗的特朗普，自本月６日宣布勝選至今，全球決策情報公司
Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｃｏｎｓｕｌｔ對英、法、德　、日、印、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲９國
的調查即顯示，受訪人士對美國的淨好感度（Ｎｅｔ　Ｆａｖｏｒａｂｉｌｉｔｙ）已跌至逾三
年最低。

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