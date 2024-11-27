【ＦＯＣＵＳ】免簽訪華ｎｅｘｔ　ｌｅｖｅｌ，對沖脫勾斷鏈

【ＦＯＣＵＳ】「特朗普２﹒０」黑雲壓頂，外貿商爭分奪秒出貨、囤貨之外，中國不斷擴

容的「免簽」朋友圈，更顯示北京以對外開放、民間往來，對沖華盛頓「脫鈎斷鏈」的意圖愈加

清晰。外國遊客蜂擁訪華，除了帶來經濟效益，更通過走進工廠、鄉村創業等ｎｅｘｔ

ｌｅｖｅｌ形式，深入體驗真正的中國，破除對華鷹派的意識形態濾鏡。



＊免簽國擴至３８個，入境人次飆＊



備受對華鷹派和西方媒體「陰間濾鏡」妖魔化的中國，正大開國門，宣布本周六（３０日）

起再新增日本、保加利亞等９個免簽入境國（試行一年），令免簽朋友圈總數擴大至３８個－－

從歐洲申根國（除瑞典、捷克、立陶宛），到新西蘭、澳洲，再到韓國、日本、大馬、星洲，持

普通護照者來華旅遊、經商、探親、過境等不逾３０天，都能免簽入境。



大招一出，效果立竿見影。國家移民管理局數據顯示，首三季入境外國人２２８２﹒１萬人

次，全年或有望收復疫情前２０１９年的３１８８萬人次紀錄。出入境遊兩旺，帶動內地最大在

線旅遊平台携程（０９９６１）、國航（００７５３）、南航（０１０５５）、東航

（００６７０）過去三個月分別升３４％、４９％、３９％

、１７％，國泰（００２９３）更錄八連升。



＊走進工廠、農村，促民間交流＊



如同外貿商加緊在「特朗普２﹒０」關稅生效前囤貨、出貨，或推動中國２０２４全年出口

井噴至３﹒５５萬億美元歷史新高，擴大免簽國無疑同樣帶動酒店、餐飲、零售、娛樂等勞動密

集型產業發展，刺激國內消費。但更深層的考量是，通過免簽促進民間交流，反擊對華負面敘事

。



Ｙｏｕｔｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ等社交媒體上，外國遊客鏡頭下令人炫目的繁華都會、山水

奇景、高鐵網絡之外，亦出現更多另類視角。參觀新能源汽車智能工廠，到鄉村進行跨國新農人

創業，鑽研唐裝、武術、書法、泡菜等文化遺產……都是有意擺脫官方宣傳，借日常體驗宣揚中

華軟實力。



諷刺的是，高舉「美國優先」大旗的特朗普，自本月６日宣布勝選至今，全球決策情報公司

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｃｏｎｓｕｌｔ對英、法、德 、日、印、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲９國

的調查即顯示，受訪人士對美國的淨好感度（Ｎｅｔ Ｆａｖｏｒａｂｉｌｉｔｙ）已跌至逾三

年最低。

