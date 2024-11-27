《大灣區》深圳：聯通香港資本市場，打通境內外併購資源

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳今日發布《深圳市推動併購重組高質量發展的行動方案

（２０２５－２０２７）（公開徵求意見稿）》，共有１４項內容，包括總體目標；建立上市公

司並購重組標的項目庫；支持上市公司向新質生產力方向轉型發展；持續推進上市公司高質量規

範發展；聯通香港資本市場打通境內外併購資源；支持上市公司開展並購業務「走出去」；豐富

上市公司併購重組融資渠道；打造上市公司併購重組服務一流中心；培育壯大併購重組專業化服

務機構；構建上市公司併購重組人才匯聚高地；提升大灣區併購重組輻射影響力；加強對併購重

組活動的風險防控；強化併購重組聯席會議機制和保障措施；其他事項。



＊支持行業龍頭併購境外資產，藉赴港上市等提升併購效率＊



在聯通香港資本市場打通境內外併購資源方面，意見稿稱，支持深圳市符合條件的行業龍頭

企業併購境外資產標的，通過赴港上市或再融資等方式，提升併購重組效率，拓寬資源整合範圍

。鼓勵深港合作設立併購重組相關的投資基金，支持境內外機構投資科技成果轉化應用，支持獲

境外機構投資的科技型企業深化與相關國別的產業鏈合作。支持深交所與港交所在探索深化股債

融資、並購重組制度機制互聯互通等方面加強合作，在整合兩地產業資源和創新資源、豐富併購

融資工具、提高支付靈活性上先行探索，爭取推動創新性併購重組案例落地。



在支持上市公司開展併購業務「走出去」方面，對上市公司併購境外優質資產，在跨境換股

方面予以便利支持。至於支持上市公司向新質生產力轉型方面，意見稿稱支持上市公司聚焦戰略

性新興產業、未來產業等進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購、收購有助

於補鏈強鏈和提升關鍵技術水平的優質未盈利資產、「兩創」板塊公司併購產業鏈上下游資產等

。（ｓｌ）

