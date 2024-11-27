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AH股新聞

27/11/2024 17:31

《打擊貪腐》最高法院原庭長鄭學林受賄４０００萬，判囚１５年

　　《經濟通通訊社２７日專訊》最高人民法院審判委員會原委員、民事審判第一庭原庭長鄭學
林受賄、利用影響力受賄一案，今日（２７日）在山西省太原市中級人民法院公開宣判。法院認
為，鄭學林的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，數額均特別巨大，應依法懲處，但鑒於其到
案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪及受賄事實，其中利用影響力受賄具
有自首情節；認罪悔罪、積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，具法定、酌定從輕處罰情節。因
此，法院對鄭學林兩罪並罰，決定執行有期徒刑１５年，並處罰金３５０萬元（人民幣．下同）
，並對其受賄、利用影響力受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　
　　經審理查明，２００４年至２０２２年間，鄭學林利用擔任最高人民法院立案庭副庭長、立
案二庭庭長、環境資源審判庭庭長、第二巡回法庭副庭長、立案庭庭長、民事審判第一庭庭長、
審判委員會委員等職務上的便利，為有關單位和個人在案件處理、工作調動等事項上提供幫助，
非法收受財物共計折合３５２９萬餘元。２０２３年３月至９月，鄭學林退休後，利用原擔任最
高人民法院審判委員會委員、民事審判第一庭庭長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家
工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在案件處理方面謀取不正當利益，單獨或夥同他人非
法收受財物共計１１５０萬元，其中鄭學林實際獲得４００萬元。
　
　　６２歲的鄭學林去年９月被通報受查，今年２月被開除黨籍，３月被正式逮捕，６月被提起
公訴。根據中紀委國家監委當時的通報，鄭學林的問題包括：對黨不忠誠不老實，對抗組織審查
，搞迷信活動；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；利用職權或職務影響為
他人謀取利益且親屬收受財物，違規擁有非上市公司股份，安排他人支付應由本人支付的費用；
干預、插手司法活動；私德不修；喪失紀法底線，執法犯法，靠案吃案，大搞權錢交易，利用職
務便利為他人在案件代理、訴訟等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

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