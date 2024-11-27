農夫山泉發聲明澄清２０條謠言，轟網絡平台「集體色盲」任由傳播

《經濟通通訊社２７日專訊》農夫山泉（０９６３３）今日（２７日）再於官方微信公眾號

發布闢謠聲明，澄清針對農夫山泉和創始人鍾睒睒的２０條主要謠言，同時批評各大網絡平台在

「紅旗飄飄」的情況下「集體色盲」，指在「紅旗原則」下，對於明顯的謠言和攻擊，平台應該

主動制止；對於農夫山泉已經闢謠的謠言，平台也應採用技術手段批量刪除，並防範該類謠言的

反覆產生和傳播。



聲明指，從今年３月開始，農夫山泉已經通過各渠道多次闢謠，但習慣於「避風港原則」的

各大平台依舊對這些謠言視而不見。根據《中華人民共和國民法典》侵權責任編第１１９７條，

「紅旗原則」旨在避免「避風港原則」的濫用，即網絡服務提供者知道或者應當知道網絡用戶利

用其網絡服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網絡用戶承擔連帶責任。



＊重申水質優良、公司非外資，媚日屬造謠＊



其中，對於鍾睒睒與娃哈哈「恩怨情仇」的謠言，聲明重申，鍾睒睒從未在娃哈哈公司領薪

，更不存在因竄貨行為被開除之事；鍾睒睒創辦農夫山泉完全是臨時起意的拍腦袋項目，並不針

對任何人或者企業，而且從創立至今，農夫山泉從未有過因與娃哈哈相互競爭而產生的任何一筆

罰款，亦從未僱用水軍誣陷娃哈哈、從未要求商店禁售娃哈哈、從未降價打擊娃哈哈。



至於有關使用劣質水庫地表水、丹江口水源地污染、水質不合格、搬運日本核廢╱污水、水

裏有蟲卵的謠言，聲明強調，農夫山泉目前有十二大水源地，包括９個山泉和３個高山湖泊深層

水，均為優質天然水源，而根據生態環境部２０２１年環境公告，丹江口水質為優；「農夫山泉

企業標準不如自來水標準」則源自２０１３年的虛假新聞報道。聲明又強調，農夫山泉所有水源

地均為國內優質天然水源，而且所有原水都經過嚴格過濾、殺菌，包裝容器亦經過嚴格殺菌，生

產製造過程絕不可能進入蟲卵，實際上該事件為２０２１年舊聞，是典型的舊聞翻炒，首發媒體

也早已刪除相關報道。



針對公司背景和媚日指控，聲明重申，迄今為止，農夫山泉及養生堂集團體內沒有一家在開

曼群島註冊或被外資控制的公司，「農夫山泉完全是中華人民共和國的民營企業」。農夫山泉的

紅瓶水瓶蓋使用象徵民族自信的中國國旗紅，所謂的隱含日本國旗完全是造謠；東方樹葉綠茶標

籤故事根據中國徑山寺歷史撰寫，展示了中國茶葉影響世界的文化力量，而標籤上的佛塔圖案參

考自中國古代塔建。其他包裝、工廠路標設計等方面的媚日也純屬謠言。



＊澄清鍾睒睒仍然是農夫山泉法人＊



聲明並指，「鍾睒睒五一拜謁日本，去日本祭祖、移民日本」更是部分無良博主和大Ｖ的污

蔑，當時鍾睒睒從杭州出發，經上海到福岡，再到鹿兒島－－日本第二大茶葉產地、自動化程度

日本第一的茶葉產區，進行為期三天考察。而東方樹葉絕大部分原料均為國產，少量來自斯里蘭

卡等，沒有使用日本茶葉。至於「長白雪標籤上的１５８８是指日本豐臣秀吉統一日本的年份」

的謠言，真相是「１５８８」代表「多達１５８８種野生動物生活在長白山地區」，數據源自白

山市人民政府官網以及長白山管委會資料，與日本毫無關係。



對於「鍾睒睒卸任法人代表、跑路」的謠言，聲明強調，浙江農夫實業發展有限公司只是農

夫山泉下屬的一家子公司，農夫山泉於２０２４年２月２３日向工商提交申請，更換子公司的法

人代表，２月２７日核准，為正常的人事調整。所謂「逃離」等說法純屬謠言，目前鍾睒睒仍然

是農夫山泉股份有限公司的法定代表人。（ｓｌ）

