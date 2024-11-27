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AH股新聞

27/11/2024 15:41

《Ａ股動向》于東來與葉國富首次會面：對永輝超市發展充滿信心

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒《聯商網》報道，２０２４聯商東來總裁班第三期課程
在河南許昌舉行前夕，名創優品（０９８９６）創始人、董事會主席兼首席執行官葉國富到訪，
今日（２７日）與胖東來董事長于東來及高管團隊會面。報道指，這是葉國富與于東來首次會面
，于東來和葉國富均對永輝超市（滬：６０１９３３）的發展充滿信心。
　
　　除了永輝，葉國富表示，名創優品也正在向胖東來學習，設立委屈獎等，把員工狀態放在首
位。
　
　　葉國富今年９月豪擲６３億元人民幣入主永輝超市，成為第一大股東。胖東來則在今年５月
底開始幫助永輝超市調改門店。此前報道指胖東來計劃用一年時間助永輝超市系統調整，在率先
調改兩家永輝鄭州門店後，由永輝超市調改小組在此次調改經驗上分區域、分時段逐步調改。
　
　　報道指出，截至目前，永輝全國已開業１７家調改門店，春節前預計會達到４０－５０家，
是全國調改門店最多的胖東來學習者，遍及遵義、杭州、鄭州、貴陽、廣州、北京、福州、成都
等地，「學習胖東來」調改正穩步推進中。
　
　　永輝超市股價今日收升１﹒１％，報４﹒５３元人民幣。（ｓｌ）

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