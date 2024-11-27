《中國要聞》禾賽科技新激光雷達價格減半，料吸引更多電動車採用

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》報道，全球最大激光雷達（光學雷達）感測器製造

商、已在美納斯達克上的中國禾賽科技預計明年將把公司主要產品激光雷達的價格減半，將促使

光達技術在電動汽車中得到更廣泛的採用。禾賽科技當前的客戶包括小米汽車、理想汽車、路特

斯、長安汽車、上汽集團等主流車廠。



禾賽科技首席執行官李一帆接受《路透》專訪時透露，禾賽用於高級輔助駕駛系統

（ＡＤＡＳ）的下一代激光雷達產品ＡＴＸ將於明年上市，售價低於２００美元，僅為當前

ＡＴ１２８型號價格的一半。李一帆稱，通過使用自主研發的芯片運行激光雷達傳感器，以及改

善工廠開工率，可實現價格下降；價格減半將使激光雷達的使用變得有吸引力，即使對價格低於

１５萬元人民幣的較廉價電動汽車也是如此，而對於售價高於１５萬元人民幣的電動汽車，光達

技術的使用率可能會跳升至４０％。



據介紹，光達利用激光產生車輛周圍環境的三維影像，幫助車輛安然繞過障礙物。這類感測

器是汽車製造商開發自動駕駛系統的關鍵組件。根據汽車零件交易平台蓋世汽車網的數據，目前

中國電動汽車和插電式混合動力汽車的光達使用率約為２４％。



此外，受到中國汽車製造商強勁需求的鼓舞，禾賽計劃明年將杭州廠產量提高一倍以上，達

到年產能１５０萬台。



至於如何應對在美國和歐洲等海外市場面臨的潛在貿易壁壘，李一帆表示，禾賽正在積極探

索海外建廠。



禾賽科技周二公布業績，當時李一帆表示，預計禾賽科技本季將實現損益平衡；禾賽第三季

為淨虧損７０４０萬元人民幣。業績公布後，在納斯達克上市的禾賽科技股價周二飆升４４％，

市值達到約８﹒７５億美元。（ｓｌ）

