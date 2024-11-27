【順豐上市】順豐控股公售超購７８倍一手中籤率兩成，今早掛牌

《經濟通通訊社２７日專訊》順豐控股（０６９３６）（深：００２３５２）公布，香港公

開發售部分獲約８﹒２６萬名有效申請，超額認購約７８﹒０７倍，認購一手２００股Ｈ股的申

請逾２萬名，其中４０２７名獲配一手，分配比率２０％，認購４０００股Ｈ股即２０手方穩獲

一手。該集團每股發售價３４﹒３元，於今日上午９時起掛牌上市。



該集團指，乙組「頂頭槌飛」為８０７﹒５萬股，共獲２６份申請，各獲分配１５﹒６２萬

股Ｈ股，分配比率１﹒９３％。該集團指，公開發售部分觸發回補機制，令發售股份數目升至

３１４５萬股Ｈ股，佔全球發售股份的１８﹒５％，而國際發售部分超額認購約９﹒１倍。該集

團招股集資約５８﹒３１億元。



基石投資者之中，信和置業（０００８３）全資附屬惠漢、Ｏａｋｔｒｅｅ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及ＷＴ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ持有其Ｈ

股比例３﹒３３％，至於中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、小米

（０１８１０）子公司Ｇｒｅｅｎ Ｂｅｔｔｅｒ等四名投資者持Ｈ股比例２﹒６７％，

Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ持Ｈ股比例２﹒６４％，

Ｇｈｉｓａｌｌｏ及睿郡資產管理持Ｈ股比例２％。基石投資者均設禁售期至明年５月２６日。



順豐控股昨日在富途暗盤高開近半成，報３６元，收報３４﹒３元，無升跌；耀才暗盤曾高

見３７﹒７元，收報３４﹒１５元，跌約０﹒４％；輝立暗盤曾高見３６﹒２元，收報３４元，

跌０﹒９％。（ｗｈ）

