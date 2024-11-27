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AH股新聞

27/11/2024 07:53

【順豐上市】順豐控股公售超購７８倍一手中籤率兩成，今早掛牌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》順豐控股（０６９３６）（深：００２３５２）公布，香港公
開發售部分獲約８﹒２６萬名有效申請，超額認購約７８﹒０７倍，認購一手２００股Ｈ股的申
請逾２萬名，其中４０２７名獲配一手，分配比率２０％，認購４０００股Ｈ股即２０手方穩獲
一手。該集團每股發售價３４﹒３元，於今日上午９時起掛牌上市。
　
　　該集團指，乙組「頂頭槌飛」為８０７﹒５萬股，共獲２６份申請，各獲分配１５﹒６２萬
股Ｈ股，分配比率１﹒９３％。該集團指，公開發售部分觸發回補機制，令發售股份數目升至
３１４５萬股Ｈ股，佔全球發售股份的１８﹒５％，而國際發售部分超額認購約９﹒１倍。該集
團招股集資約５８﹒３１億元。
　
　　基石投資者之中，信和置業（０００８３）全資附屬惠漢、Ｏａｋｔｒｅｅ　
Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及ＷＴ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ持有其Ｈ
股比例３﹒３３％，至於中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、小米　
（０１８１０）子公司Ｇｒｅｅｎ　Ｂｅｔｔｅｒ等四名投資者持Ｈ股比例２﹒６７％，
Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｔａｎｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ持Ｈ股比例２﹒６４％，
Ｇｈｉｓａｌｌｏ及睿郡資產管理持Ｈ股比例２％。基石投資者均設禁售期至明年５月２６日。
　
　　順豐控股昨日在富途暗盤高開近半成，報３６元，收報３４﹒３元，無升跌；耀才暗盤曾高
見３７﹒７元，收報３４﹒１５元，跌約０﹒４％；輝立暗盤曾高見３６﹒２元，收報３４元，
跌０﹒９％。（ｗｈ）

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