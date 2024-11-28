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AH股新聞

28/11/2024 11:41

《經濟時評》中行：中國今年經濟「Ｖ」走勢，ＧＤＰ料增５％左右

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀行研究院發表報告，２０２４年，
中國經濟總體平穩運行，全年呈現「Ｖ」字型走勢。前三季度經濟景氣逐季走弱，９月份以來，
一攬子穩經濟增量政策加力推出，諸多領域出現積極變化。但當前經濟回升基礎還不牢固，外需
支撐難以抵補內需不足，新興產業發展難以抵補房地產等傳統產業拖累，經濟結構性、周期性轉
換過程中的多重陣痛依然明顯。初步預計，全年ＧＤＰ增長５％左右。
　
＊特朗普上台對中國明年出口造成影響＊
　
　　展望２０２５年，內外部政策變化將是影響中國經濟走勢的最大變量。從內部看，增量政策
實施以及未來加力空間將成為經濟回升的關鍵。從外部看，特朗普上台後對華關稅政策調整將對
中國出口造成影響。預計２０２５年ＧＤＰ增長５％左右。
　
＊可以考慮突破３％的赤字率約束＊
　
　　報告又指，宏觀政策要積極應對外部不確定性，鞏固提升經濟內生增長動力。財政政策可以
考慮突破３％的赤字率約束，加大對創新、民生等領域支持。金融政策多重發力，推動經濟持續
企穩向上。房地產政策發揮存量和增量合力，共同推動市場止跌回穩。內需政策更加積極，多措
並舉促消費、穩投資。外貿政策積極拓展多元化市場，提升外貿企業抗衝擊韌性。產業政策厚植
新質生產力發展土壤，合理優化產能布局。

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