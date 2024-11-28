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AH股新聞

28/11/2024 11:15

《駐滬專電》上海第七次土拍首日攬金２３０億，最高溢價達４０％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海今年第七批次土拍２７日開啟，本輪
供地規模為年度之最，１０宗涉宅用地分成兩天交易。首日出讓的７宗地塊分別位於普陀、青浦
、寶山、閔行、虹口、楊浦、浦東，其中４宗溢價成交、３宗底價成交，最高溢價率達到
４０﹒３７％，攬金２３０﹒２１億元（人民幣．下同）。另有３宗地塊今日繼續出讓。
　
　　在昨日出讓的７宗地塊中，最為熱門的地塊是浦東新楊思地塊，共吸引５家申報人參與競價
。經過２０２輪激烈角逐，華潤置地（０１１０９）、中能建、越秀地產（００１２３）組成的
聯合體最終以７８﹒９６９億元競得，樓面價為每平方米７﹒４４萬元。溢價率達到
４０﹒３７％，創三年來新高。該地塊的成交總價也創下今年土拍單個地塊之最。
　
　　華潤置地可以說是本次拍地的最大贏家。除了上述地塊外，華潤置地還拿下了另兩幅地塊，
一個是虹口區宅地，成交價約５１﹒３６億元，溢價率１１﹒８４％；另一個是和建發、金茂
（００８１７）聯合體競得的普陀區宅地，以底價１５﹒８１億元成交。
　
　　上海中原地產市場分析師盧文曦認為，本輪土拍之所以吸引了眾多參與房企，一方面是因為
「壓箱底」的優質地塊變多了，接近年底，對很多房企而言是加倉的好時機。另一方面，是樓市
暖意有所傳導，截至目前，上海１１月二手房交易量已經突破２萬套。照此趨勢，市場很有可能
繼續保持活躍狀態，增強了房企拿地的信心。

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