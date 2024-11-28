《中國要聞》基本養老金將在２０３５年耗盡？專家：屬於誤解

《經濟通通訊社２８日專訊》近年來，多家相關機構曾發布報告，稱中國基本養老金將要在

２０２９年或者２０３５年耗盡累計結餘。因此，８０、９０後很可能成為無養老金可領的一代

。



對此，社保養老金專家金維剛日前在雲南昆明舉行的的一場養老專業論壇上堅決予以否認，

並指出這種說法存在炒作嫌疑，對中國的基本養老保險制度存在誤解、誤讀和誤導。



金維剛表示，中國的社會保險基金，包括基本養老保險基金預算，設在財政部的財政專戶，

需要人社部和財政部共同編制養老保險基金預算，在機制上保障它的基金大體上當年能夠實現一

個基本的收支平衡。雖然部分地區在年底可能存在各種各樣的原因會出現當期收支不平衡問題，

但是一般會通過財政的追加補助、轉移支付的方式，來實現當期基本收支平衡。



他還表示，最新數據顯示，中國的基本養老保險基金本身的積累夠支付１２個月，至少是在

未來很長一段時間內，都不存在基金穿透。



另外，早在２０００年，為了應對人口老齡化，中國就設立戰略儲備基金－全國社會保障基

金，這個基金將在基本養老保險基金收支出現失衡，以及財政補助不足以彌補的時候進行動用。

目前，全國社會保障基金現在已經積累了２０多年，規模達到３萬億元人民幣，但現在該基金仍

然只封閉運營而不使用，因為中國尚未到達養老金領取的高峰期。（ｌｃ）

