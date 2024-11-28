《神州頭條》財經報章頭版摘要：有效降低全社會物流成本方案發布

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會致賀電

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１１月２６日，聯合國舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，國家主席習近平向大會致賀

電。



發揮金融機構作用，加大融資支持力度

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日發布的《有效降低全社會物流成本行動方案》提出，發揮各

類金融機構作用，創新金融產品和服務，加大對物流企業融資支持力度。鼓勵各類金融機構有效

降低全社會物流成本提供長期穩定融資支持。



建設證券期貨業數字化公共服務平台

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人民銀行、發改委、工信部、金融監管總局、中國證監會、國家數據局、國家外匯局近日聯合發

布《推動數字金融高質量發展行動方案》，提出要建設證券期貨業數字化公共服務平台，推動區

域性股權市場數字化轉型。





《上海證券報》



有效降低全社會物流成本，中辦、國辦發布行動方案

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近日，中辦、國辦發布《有效降低全社會物流成本行動方案》。行動方案提出，到２０２７年，

社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至１３﹒５％左右，鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量

占比力爭分別提高至１１％、２３％左右，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長，培育一批具有

國際競爭力的現代物流企業。



數字金融高質量發展有了「施工圖」

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人民銀行、發改委、工信部、金融監管總局、中證監、國家數據局、國家外匯局等七部門近日聯

合發布《推動數字金融高質量發展行動方案》。行動方案明確了工作目標：到２０２７年底，基

本建成與數字經濟發展高度適應的金融體系。



１０月工業企業利潤邊際改善明顯

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國家統計局２７日公布的數據顯示，１０月規模以上工業企業的利潤和營收降幅均收窄。其中，

利潤降幅較９月收窄了１７﹒１個百分點，邊際改善明顯。原材料製造業和消費品製造業利潤降

幅大幅收窄。專家分析，這主要受益於存量政策及一攬子增量政策協同發力提振需求、產銷銜接

水平回升、工業產成品周轉加快等因素。





《證券時報》



中辦國辦發布《有效降低全社會物流成本行動方案》

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中辦、國辦 ２７日發布《有效降低全社會物流成本行動方案》，從深化體制機制改革、促進產

業鏈供應鏈融合發展、健全國家物流樞紐與通道網絡等多個方面，對降低物流成本進行系統部署

。



三年建成與數字經濟發展高度適應的金融體系

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人行等七部門２７日發布《推動數字金融高質量發展行動方案》，明確提出系統推進金融機構數

字化轉型、運用數字技術提升重點領域金融服務質效、夯實數字金融發展基礎、完善數字金融治

理體系等方面的重點工作任務。目標是到２０２７年底，基本建成與數字經濟發展高度適應的金

融體系。



深圳擬打造上市公司質量提升示範地

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深圳市委金融辦２７日就《深圳市推動併購重組高質量發展的行動方案（２０２５－２０２７）

》公開徵求意見。《行動方案》從併購重組的資產端、資金端、保障服務、人才培養、風險防控

等方面，為完善併購重組市場生態、推動上市公司併購重組高效落地描繪了清晰的規畫藍圖。

（ｌｃ）

