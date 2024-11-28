《鍾之日記》恒指震盪收跌，車企血戰蔓延

《鍾之日記》１１月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國ＰＣＥ通脹指數支持謹慎降息立場，隔夜美股高位回落，港股今日低開低走，隨著Ａ股

反覆向下，港股跌幅加深、盤中失守十天線，最終恒指全日跌２３６點或１﹒２％，收報

１９３６６，主板成交約１０８２億元，屬近月以來較低水平。



＊Ａ股跌０﹒４％，成交仍在１﹒５萬億以下＊



滬深股市全日震盪下調，滬綜指走勢反覆、盤中曾重回３３００點，惟收市跌０﹒４３％，

報３２９５﹒７點，深成指全日跌幅有１﹒２６％，創業板尾盤挫２％、收跌１﹒７６％。兩市

全日成交額約１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加３１８億元或２％。



盤面上，Ｓｏｒａ概念股陷入調整，單日挫逾２％，遊戲方向亦領跌。比亞迪、上汽集團據

報均去信供應商要求降本，車企價格戰影響料擴散，新能源車產業鏈走低。另外，國家主席習近

平在中華全國供銷合作總社成立７０周年之際作出重要指示。習近平表示，新時代新征程，供銷

合作社要當好黨和政府密切聯繫農民群眾的橋樑紐帶，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國

作出更大貢獻。供銷社概念股集體爆發。



＊比亞迪捲到供應鏈，股價挫２﹒６％＊



新能源汽車價格戰愈演愈烈，所產生的影響已傳導至上遊供應商，內地網傳行業龍頭比亞迪

（０１２１１）去信供應商，要求其明年１月１日起降價１０％。相關郵件截圖顯示，比亞迪稱

此舉是為了增強自身在全球新能源汽車市場的競爭力，預計２０２５年將迎來重大機遇，同時市

場競爭將進入「大決戰、淘汰賽」，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此對供應商

所供貨產品提出降價要求。



消息引發了行業內廣泛關注和討論，有網民批評比亞迪此舉過於強勢，可能會損害供應商的

利益，進而影響產品的質量和穩定性。一些業內人士也擔心，如果供應商被迫大幅降價，他們可

能會採取降低質量的方式來維持生存。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛２７日在微博「撲火」

，指出與供應商的年度議價是行業慣例。公司基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非

強制要求，大家可協商推進。



無獨有偶，上汽集團旗下上汽大通也要求供應商同共控制成本，目標降本１０％。從內媒獲

取的文件可見，上汽大通稱市場供需失衡狀況短期內難以得到根本改善，導致價格戰難以平息。

「捲成本」將是２０２５年汽車行業的主旋律。



新能源車股普遍走低，比亞迪跌２﹒６％，蔚來（０９８６６）軟２﹒４％，零跑汽車

（０９８６３）收跌１﹒９％，小鵬（０９８６８）跌１﹒８％，理想汽車（０２０１５）亦跌

０﹒８％。



值得一提的是，吉利汽車（００１７５）獲母企浙江吉利增持，股價逆市攀升，收漲

４﹒９％，為升幅最大藍籌。資料顯示，浙江吉利於１１月２６日和２７日合計斥資３﹒１６億

增持股份，每股平均價１３﹒０１至１３﹒１１元，合共２４２０萬股，持股由３９％增至

３９﹒２２％。



＊機場三跑啟用，國泰等航空股起飛＊



２０１６年動工、耗資１４１５億元的香港國際機場三跑道系統今日正式啟用，機管局舉行

盛大啟用儀式。航空港股今日亦高飛慶祝，東方航空（００６７０）升２﹒８８％，中國國航

（００７５３）升１﹒８％，國泰（００２９３）升０﹒７％，南航（０１０５５）升

０﹒２６％。



機管局下午的啟用儀式，邀得行政長官李家超等官員出席，機管局更特別安排三架飛機在三

條跑道同時升降：南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰ＣＸ８３３３客機，北跑道則有

大灣區航空客機降落。



機管局主席林天福致詞時指，三跑是香港有史來規模最大基建，創下許多香港及世界紀錄，

填海６５０公頃等同３４個維園。他指機場會在１０年後達到年客運１﹒２億人次及貨運

１０００萬噸，之後會繼續發展機場城市，成為亞洲新旅遊地標。



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