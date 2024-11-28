《Ａ股焦點》宏達高科稱抓住機會減持海寧皮城，後者微升０﹒２％

《經濟通通訊社２８日專訊》苦等１０年後，經編面料生產企業－－宏達高科

（深：００２１４４）稱「抓住市場機會」減持了部分海寧皮城（深：００２３４４）股票。宏

達高科目前漲２﹒９％。



宏達高科昨日（２７日）晚間公告，截至公告日，通過證券交易所集中競價交易方式出售海

寧皮城股份共計１１１５萬股，成交均價每股６﹒４２６８元（人民幣．下同），成交金額

７１６５﹒８９萬元。此次減持後，宏達高科仍位列海寧皮城第三大股東。



海寧皮城股價在１１月１５日至１１月２１日期間出現了連續５個漲停，並在１１月２５日

達到階段高點每股７﹒０２元。本次宏達高科減持海寧皮城的成交均價為每股６﹒４２６８元，

可以說是在高位「精準」減持。本周海寧皮城股價顯著回落，已從周初最高逾７元回落到５元以

下，現微升０﹒２％，報４﹒８９元。



值得一提的是，早在１０年前，宏達高科曾宣布擇機處置海寧皮城的股份。在本次公告中，

宏達高科提到，公司２０１４年度股東大會審議通過的《關於授權董事長處置可供出售金融資產

的議案》，同意授權董事長根據市場行情擇機處置公司持有的海寧中國皮革城股份有限公司無限

售股份３０３０萬股，直至所有海寧皮城股票減持完畢為止。（ｊｑ）

