《中國要聞》三年內社會物流總費用與ＧＤＰ比率降至１３﹒５％

《經濟通通訊社２８日專訊》中辦、國辦昨日發布《有效降低全社會物流成本行動方案》，

提出到２０２７年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至１３﹒５％左右。貨物運輸

結構進一步優化，鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量佔比力爭分別提高至１１％、２３％左右，港口

集裝箱鐵水聯運量保持較快增長。培育一批具有國際競爭力的現代物流企業，統一高效、競爭有

序的物流市場基本形成。



《行動方案》明確提出，促進鐵路貨運向鐵路物流轉型；大力發展高效穩定、市場化的直達

貨運班列，探索用好高鐵快運功能；建立鐵路物流服務價格體系；降低鐵路專用線規劃建設和使

用費用等。



在公路貨運方面，要推動解決公路貨運經營主體「小、散、弱」等問題，發展規模化經營、

現代化管理的大型公路貨運企業，全面提高公路運輸組織化程度和效率。各地不得針對貨運車輛

車籍實施排他性區域限制措施。優化收費公路政策，深化實施高速公路差異化收費，提高收費公

路利用率。



《行動方案》還提出，要促進產業鏈供應鏈融合發展，加強電動汽車、鋰電池、光伏產品「

新三樣」出口的國內港口倉儲設施建設；開展新能源汽車物流提升工程，加強港口滾裝碼頭建設

，鼓勵研發應用內河滾裝船；探索發展新能源汽車集裝箱運輸，暢通新能源汽車國內聯運通道和

跨境物流通道等。（ｌｃ）

