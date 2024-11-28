財新：恒大要求在職及離職員工退還理財佣金，高管退繳工資

《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大集團債務危機爆發至今已過去逾三年，旗下理財公司

恒大金融財富管理（深圳）有限公司因無力保兌付，欠款規模逾４００億元（人民幣．下同），

早在一年前遭警方立案偵查。



《財新網》引述消息指，近日，恒大部分在職及離職人員陸續收到通知，要求他們在１１月

３０日之前退還理財佣金、高管退繳工資。此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產品過往的佣金

收入或推薦提成，以及在２０１７年至２０２１年期間任職的恒大集團及各地區公司領導班子，

包括各項目公司負責人，都要退還１５％的工資獎金。



恒大在退繳通知中注明了具體的收款銀行戶名及帳號，並要求相關人員在匯款時備注部門及

姓名，標明「退繳」字樣。該帳號即公安機關開設的專項帳戶。



一名恒大離職員工認為，恒大在２０２１年三季度「爆雷」，三年多來，保交付工作基本進

入尾聲，在手資金幾近枯竭。恒大此時發出退繳通知，大概率是希望以此彌補部分恒大財富的兌

付缺口。



２０２１年９月８日，恒大財富宣布延期兌付部分到期理財產品本金，數十萬名投資人捲入

中國恒大的債務風暴中。「爆雷」前兩年，恒大內部將保兌付排在工作優先位置。但２０２３年

８月底，恒大財富宣告無力繼續兌付，彼時剩餘未兌付本息仍超過３００億元。



另據《路透》昨日報道，在恒大爆雷事件中蒙受經濟損失的數百名中國投資者，在過去一周

在深圳發起了一場「謹慎抗議」，分批前往恒大總部所在區域的調查局、深圳市經濟犯罪偵查局

和深圳一法院，要求當局提供有關恒大的最新情況。（ｌｃ）

