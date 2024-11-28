《中國要聞》地方政府首次出讓低空經濟特許經營權

《經濟通通訊社２８日專訊》國內低空經濟發展正在起步階段，地方政府開始探索資源有償

使用新模式。山東濟南公共資源交易中心日前公布的一份中標公告顯示，山東國企金宇通用航空

有限公司以９﹒２４億元人民幣中標濟南市平陰縣低空經濟３０年特許經營權。



＊地方政府「賣天」引發爭議＊



這是國內首例低空經濟特許經營權出讓案例。地方政府這一舉動在業內引發廣泛討論，有人

甚至將此戲稱為地方政府「賣天」。



金宇通航是一家在１１月５日剛剛成立的新公司，註冊資本２億元人民幣，由平陰縣財政局

全資控股。根據中標公告，金宇通航將在特許經營期內負責低空經濟的運營和維護，提供飛行執

照駕培、城市配送運輸等服務。



由於中標公告用語表述寬泛，且缺乏詳細內容，平陰縣此次出讓低空經濟特許經營權引發了

不少爭議。濟南公共資源交易中心官網後來刪除了相關招標和中標公告。



有國資背景低空經濟運營企業高管認為，平陰縣此次大概率出讓的是當地兩個機場的特許經

營權，相當於以後平陰縣低空由金宇通航統籌，其他開展低空活動的企業要跟金宇通航合營或合

作，金宇通航從中取得營收。



也有體制內人士表示，平陰縣當地政府轉讓特許經營權，重點不在於具體內容，而在於為一

家當地國企注入可以用來借貸或發債的金融概念。



放權給地方政府是此輪空域改革的重要變化之一。業內人士指，空域以前是國家的，現在使

用權要包給地方政府，很多地方政府都在試探邊界。（ｌｃ）

