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AH股新聞

28/11/2024 09:30

《中國要聞》地方政府首次出讓低空經濟特許經營權

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國內低空經濟發展正在起步階段，地方政府開始探索資源有償
使用新模式。山東濟南公共資源交易中心日前公布的一份中標公告顯示，山東國企金宇通用航空
有限公司以９﹒２４億元人民幣中標濟南市平陰縣低空經濟３０年特許經營權。
　
＊地方政府「賣天」引發爭議＊
　
　　這是國內首例低空經濟特許經營權出讓案例。地方政府這一舉動在業內引發廣泛討論，有人
甚至將此戲稱為地方政府「賣天」。
　
　　金宇通航是一家在１１月５日剛剛成立的新公司，註冊資本２億元人民幣，由平陰縣財政局
全資控股。根據中標公告，金宇通航將在特許經營期內負責低空經濟的運營和維護，提供飛行執
照駕培、城市配送運輸等服務。
　
　　由於中標公告用語表述寬泛，且缺乏詳細內容，平陰縣此次出讓低空經濟特許經營權引發了
不少爭議。濟南公共資源交易中心官網後來刪除了相關招標和中標公告。
　
　　有國資背景低空經濟運營企業高管認為，平陰縣此次大概率出讓的是當地兩個機場的特許經
營權，相當於以後平陰縣低空由金宇通航統籌，其他開展低空活動的企業要跟金宇通航合營或合
作，金宇通航從中取得營收。
　
　　也有體制內人士表示，平陰縣當地政府轉讓特許經營權，重點不在於具體內容，而在於為一
家當地國企注入可以用來借貸或發債的金融概念。
　
　　放權給地方政府是此輪空域改革的重要變化之一。業內人士指，空域以前是國家的，現在使
用權要包給地方政府，很多地方政府都在試探邊界。（ｌｃ）

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