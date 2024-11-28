《中國要聞》趙樂際訪問西班牙，願攜手打造電動汽車等合作增長點

《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》報道，全國人大常委會委員長趙樂際１１月２３

日至２７日對西班牙進行正式友好訪問，在馬德里分別會見西班牙國王費利佩六世、首相桑切斯

，同參議長羅蘭、眾議長阿門戈爾分別舉行會談。



會見首相桑切斯時，趙樂際表示，西班牙是中國在歐洲的重要戰略夥伴。中方感謝西班牙長

期恪守一個中國原則，願同西班牙傳承友好、鞏固互信、開放合作，深化經貿、投資、人文、旅

遊等方面合作，打造在電動汽車、清潔能源、先進材料、綠色、數字等領域合作增長點，為企業

提供公平、安全、非歧視、可預期的營商環境。中國始終將歐洲作為中國外交的重要方向和實現

中國式現代化的重要夥伴，願以中西關係高水平發展助力中歐關係行穩致遠。



桑切斯表示，歡迎中國企業來西投資興業，希望雙方繼續拓展雙邊貿易、電動汽車、農產品

、文化、體育等領域合作。西班牙願在歐盟內部發揮積極作用，推動歐中關係更好發展。



訪西期間，趙樂際在巴塞羅那會見加泰羅尼亞自治區主席伊利亞，並考察了奇瑞－埃布羅合

資汽車工廠，表示希望深化兩國地方合作，共同促進綠色發展。（ｒｙ）

