《汽車新勢力》特斯拉向供應商付款周期僅９０天：與夥伴同生共贏

《經濟通通訊社２８日專訊》特斯拉全球副總裁陶琳今日（２８日）在微博上載一張中國新

能源汽車製造商向供應商付款時間變化的圖片。圖中顯示，公司１－４在２０２１－２０２３年

間的付款周期一年比一年長，最長是公司２由２０２１年的近２００天到２０２３年的近３００

天，最短則是特斯拉，而且一年比一年短。



陶琳表示，２０２４年特斯拉對供應鏈夥伴的付款周期比去年又縮短了，「現在只需要９０

天左右」，又指上海超級工廠９５％以上的零部件都來自本土的供應商，特斯拉在中國乃至全球

所取得的成績都與這些夥伴密不可分。陶琳強調，與供應商夥伴同生共贏，通過技術革新來增效

降本，企業才能走得更遠，行業才能更繁榮，消費者才能持續得到最棒的產品。



有網民認為，陶琳這篇發文是「打臉比亞迪」。



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）據報要求供應商明年起降價一成，以助比亞迪

乘用車增強競爭力，持續降本。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛昨在微博發文回應稱，與供應

商的年度議價是汽車行業的慣例，比亞迪對供應商提出降價目標，「非強制要求，大家可協商推

進」。（ｓｌ）

