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AH股新聞

28/11/2024 17:54

《汽車新勢力》特斯拉向供應商付款周期僅９０天：與夥伴同生共贏

　　《經濟通通訊社２８日專訊》特斯拉全球副總裁陶琳今日（２８日）在微博上載一張中國新
能源汽車製造商向供應商付款時間變化的圖片。圖中顯示，公司１－４在２０２１－２０２３年
間的付款周期一年比一年長，最長是公司２由２０２１年的近２００天到２０２３年的近３００
天，最短則是特斯拉，而且一年比一年短。
　
　　陶琳表示，２０２４年特斯拉對供應鏈夥伴的付款周期比去年又縮短了，「現在只需要９０
天左右」，又指上海超級工廠９５％以上的零部件都來自本土的供應商，特斯拉在中國乃至全球
所取得的成績都與這些夥伴密不可分。陶琳強調，與供應商夥伴同生共贏，通過技術革新來增效
降本，企業才能走得更遠，行業才能更繁榮，消費者才能持續得到最棒的產品。
　
　　有網民認為，陶琳這篇發文是「打臉比亞迪」。
　
　　比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）據報要求供應商明年起降價一成，以助比亞迪
乘用車增強競爭力，持續降本。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛昨在微博發文回應稱，與供應
商的年度議價是汽車行業的慣例，比亞迪對供應商提出降價目標，「非強制要求，大家可協商推
進」。（ｓｌ）

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