《中國房產》富豪４﹒５億投杭州地未能成交，當局稱其無開發資質

《經濟通通訊社２８日專訊》杭州錢塘區下沙單元ＱＴ０１０１１０－１６地塊的最終歸屬

生變數。該地塊曾在１１月２０日杭州第十八批住宅用地出讓中拍出６４﹒５５％的高溢價率，

創下今年以來新高。



該地塊經過３５輪競價後，最高有效報價為４４６１１萬元人民幣。彼時，地塊原競買頁面

顯示，競得入選人為洪禮昌。不過，後續競買頁面更新為「該資源未成交」。



據《澎湃新聞》今日引述杭州市規劃和自然資源局錢塘分局的相關內部人士稱，「住宅用地

要求有房地產開發資質，自然人辦不出來，不符合競買要求。」據悉，上述地塊後續或將重新掛

牌競拍。



此前有浙江當地知情人士透露，洪禮昌是個低調的「富豪」，在紹興經營熱電廠。通過「企

查查」查詢「洪禮昌」關鍵詞顯示，其關聯的企業包括浙江龍德環保科技集團有限公司、浙江龍

德環保熱電有限公司、浙江龍德綠能電力有限公司等多家公司。



洪禮昌擔任董事的浙江龍德環保熱電有限公司成立於２０１２年，是浙江龍德環保科技集團

成員，位於浙江紹興市，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業，企業注冊資本金

１﹒３億元人民幣。（ｊｑ）

