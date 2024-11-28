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AH股新聞

28/11/2024 14:14

《中國房產》富豪４﹒５億投杭州地未能成交，當局稱其無開發資質

　　《經濟通通訊社２８日專訊》杭州錢塘區下沙單元ＱＴ０１０１１０－１６地塊的最終歸屬
生變數。該地塊曾在１１月２０日杭州第十八批住宅用地出讓中拍出６４﹒５５％的高溢價率，
創下今年以來新高。
　
　　該地塊經過３５輪競價後，最高有效報價為４４６１１萬元人民幣。彼時，地塊原競買頁面
顯示，競得入選人為洪禮昌。不過，後續競買頁面更新為「該資源未成交」。
　
　　據《澎湃新聞》今日引述杭州市規劃和自然資源局錢塘分局的相關內部人士稱，「住宅用地
要求有房地產開發資質，自然人辦不出來，不符合競買要求。」據悉，上述地塊後續或將重新掛
牌競拍。
　
　　此前有浙江當地知情人士透露，洪禮昌是個低調的「富豪」，在紹興經營熱電廠。通過「企
查查」查詢「洪禮昌」關鍵詞顯示，其關聯的企業包括浙江龍德環保科技集團有限公司、浙江龍
德環保熱電有限公司、浙江龍德綠能電力有限公司等多家公司。
　
　　洪禮昌擔任董事的浙江龍德環保熱電有限公司成立於２０１２年，是浙江龍德環保科技集團
成員，位於浙江紹興市，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業，企業注冊資本金
１﹒３億元人民幣。（ｊｑ）

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