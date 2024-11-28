《中國房產》杭州再掛牌７宗涉宅用地，起始總價逾１１１億元

《經濟通通訊社２８日專訊》據杭州市規劃和自然資源局官網，杭州市今日發布國有建設用

地使用權掛牌出讓公告，擬採用掛牌方式出讓７宗涉宅地塊，地塊起始總價約１１１﹒９２億元

（人民幣．下同），地塊將於１２月３１日交易。



根據地塊出讓信息，此次出讓的７宗地塊分別位於上城區、濱江區、蕭山區、余杭區（２宗

）、錢塘區、富陽區，地塊實行自由競價，按照價高者得的原則確定競得人。



其中，起始樓面價最高的為杭政儲出［２０２４］１３８號地塊，即上城區四堡七堡單元

ＪＧ１４０５－２７地塊，該地塊東至正誼路，南至引水河，西至規劃紅普路，北至誼秀弄。地

塊用途為住宅（設配套公建）用地，出讓土地面積３３１９９平方米，出讓地上建築面積

８２９９７﹒５平方米，出讓起始價２５１３１７萬元，折合起始樓面價每平方米３０２８０元

。



出讓起始價最高的為杭政儲出［２０２４］１３９號地塊，即濱江區西興單元

ＢＪ０３０１０１－１０地塊，該地塊東至江陵路，南至濱盛路，西至通和路，北至科技館街。

地塊用途為居住用地兼容商業服務業用地，地塊的出讓土地面積為３０４５９平方米，出讓地上

建築面積１００５１４﹒７平方米，出讓起始價２８１０２８萬元，折合起始樓面價每平方米

２７９５９元。



年內，杭州還有多宗地塊待出讓，其中第十九批住宅用地共３宗，出讓土地面積８３﹒５６

畝，起始總價１８﹒７８億元，將於２０２４年１１月２９日交易；第二十批住宅用地共２宗，

出讓土地面積９９﹒４９畝，起始總價１５﹒５２億元，將於２０２４年１２月１９日交易。

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