  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

28/11/2024 16:08

《中國房產》杭州再掛牌７宗涉宅用地，起始總價逾１１１億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據杭州市規劃和自然資源局官網，杭州市今日發布國有建設用
地使用權掛牌出讓公告，擬採用掛牌方式出讓７宗涉宅地塊，地塊起始總價約１１１﹒９２億元
（人民幣．下同），地塊將於１２月３１日交易。
　
　　根據地塊出讓信息，此次出讓的７宗地塊分別位於上城區、濱江區、蕭山區、余杭區（２宗
）、錢塘區、富陽區，地塊實行自由競價，按照價高者得的原則確定競得人。
　
　　其中，起始樓面價最高的為杭政儲出［２０２４］１３８號地塊，即上城區四堡七堡單元
ＪＧ１４０５－２７地塊，該地塊東至正誼路，南至引水河，西至規劃紅普路，北至誼秀弄。地
塊用途為住宅（設配套公建）用地，出讓土地面積３３１９９平方米，出讓地上建築面積
８２９９７﹒５平方米，出讓起始價２５１３１７萬元，折合起始樓面價每平方米３０２８０元

　
　　出讓起始價最高的為杭政儲出［２０２４］１３９號地塊，即濱江區西興單元
ＢＪ０３０１０１－１０地塊，該地塊東至江陵路，南至濱盛路，西至通和路，北至科技館街。
地塊用途為居住用地兼容商業服務業用地，地塊的出讓土地面積為３０４５９平方米，出讓地上
建築面積１００５１４﹒７平方米，出讓起始價２８１０２８萬元，折合起始樓面價每平方米
２７９５９元。
　
　　年內，杭州還有多宗地塊待出讓，其中第十九批住宅用地共３宗，出讓土地面積８３﹒５６
畝，起始總價１８﹒７８億元，將於２０２４年１１月２９日交易；第二十批住宅用地共２宗，
出讓土地面積９９﹒４９畝，起始總價１５﹒５２億元，將於２０２４年１２月１９日交易。
（ｊｑ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/11/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰28/11/2024 15:59  《中國要聞》外交部：強迫勞動等謠言在新疆製造強迫失業強迫返貧

其他AH股新聞
More

28/11/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

28/11/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處