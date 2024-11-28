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AH股新聞

28/11/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０５％，分析指中央經濟會議難有強刺激

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國通脹指數支持謹慎降息，美股連漲暫歇，中概股表現亮眼
。滬深股市上日強彈，市場流出中央經濟工作會議將提前召開、２０２５年財政赤字率目標將高
於往常水平的傳聞，不過分析指北京自特朗普當選美國總統以來就動作謹慎，押註今年餘下時間
大概不會有強刺激措施出台。
　
　　Ａ股三大指數今早低開，滬綜指低開０﹒０５％，報３３０８﹒２８點，深成指低開
０﹒０５％，創業板指低開０﹒１９％，銀行股盤初走弱，ＩＰ經濟概念仍強。　
　
　　據《彭博》梳理報道，承諾會加大財政支持的中央政治局會議召開至今已有兩月，北京高層
還在觀望。花旗集團經濟學家余向榮等在報告中寫道，外部和國內不確定性的上升可能會限制決
策層預先做的決定。即將召開的中央經濟工作會議大概不會推出任何刺激措施，尤其是支持消費
方面。花旗預計中央在１２月會議上會重申放鬆貨幣和財政政策，但不會透露任何具體措施。分
析師們表示，任何類型的消費刺激措施都只會以一系列漸進政策形式出現。
　
　　另外，人民銀行今日進行１９０３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
４７０１億元逆回購到期，即今日淨回籠２７９８億元。（ｒｙ）

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