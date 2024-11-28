《經濟通通訊社２８日專訊》美國通脹指數支持謹慎降息，美股連漲暫歇，中概股表現亮眼

。滬深股市上日強彈，市場流出中央經濟工作會議將提前召開、２０２５年財政赤字率目標將高

於往常水平的傳聞，不過分析指北京自特朗普當選美國總統以來就動作謹慎，押註今年餘下時間

大概不會有強刺激措施出台。



Ａ股三大指數今早低開，滬綜指低開０﹒０５％，報３３０８﹒２８點，深成指低開

０﹒０５％，創業板指低開０﹒１９％，銀行股盤初走弱，ＩＰ經濟概念仍強。



據《彭博》梳理報道，承諾會加大財政支持的中央政治局會議召開至今已有兩月，北京高層

還在觀望。花旗集團經濟學家余向榮等在報告中寫道，外部和國內不確定性的上升可能會限制決

策層預先做的決定。即將召開的中央經濟工作會議大概不會推出任何刺激措施，尤其是支持消費

方面。花旗預計中央在１２月會議上會重申放鬆貨幣和財政政策，但不會透露任何具體措施。分

析師們表示，任何類型的消費刺激措施都只會以一系列漸進政策形式出現。



另外，人民銀行今日進行１９０３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

４７０１億元逆回購到期，即今日淨回籠２７９８億元。（ｒｙ）

