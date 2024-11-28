《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３％，深圳地區股集體拉漲

《經濟通通訊社２８日專訊》滬綜指上午窄幅震盪，低開後一度轉升，惟午間收市前再度掉

頭向下，半日收跌０﹒３％，報３２９９﹒８７點，再失三千三。深成指收跌０﹒８５％，創業

板指領跌１﹒３％。兩市半日成交額９８２０億（人民幣．下同），較上個交易日放量９１０億

元或一成。



下跌方面，醫療保健、保險及汽車股領跌行業板塊，跌幅均超１﹒２％。新能源汽車價格戰

愈演愈烈，所產生的影響已傳導至上遊供應商，除了行業龍頭比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）據報要求供應商明年降價１０％之外，上汽集團（滬：６００１０４）旗

下上汽大通也要求供應商控制成本，目標降本１０％。比亞迪上午收挫２﹒６％，上汽更大跌

５﹒２％。



另外，深圳本地股集體逆市拉漲，雷曼光電（深：３００１６２）、建科院

（深：３００６７５）、貝仕達克（深：３００８２２）、廣田集團（深：００２４８２）等多

股漲停。深圳昨日發布《深圳市推動併購重組高質量發展的行動方案（２０２５－２０２７）》

，明確提到，目標２０２７年底要推動深圳境內外上市公司質量全面提升、總市值突破１５萬億

元；完成併購重組項目總數量突破１００單、交易總價值突破３００億元，形成一批優秀併購重

組案例，發揮示範引領作用，助力深圳打造有重要影響力的創新資本形成中心。（ｒｙ）

