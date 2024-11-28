《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１２％，創業板指跌近１％

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後依然疲弱，滬綜指跌０﹒１２％，報
３３０５﹒８９點，滬深３００指數跌０﹒５９％，深成指軟０﹒６５％，創業板指跌近１％。
上海Ｂ股走低０﹒０７％，深圳Ｂ股跌０﹒０９％。保險股跌幅居前，農業種植板塊逆勢漲。
（ｒｙ）
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28/11/2024 13:38
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