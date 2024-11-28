《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４３％，供銷社概念逆市大漲

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市全日震盪下調，滬綜指走勢反覆、盤中曾重回

３３００點，惟收市跌０﹒４３％，報３２９５﹒７點，深成指全日跌幅有１﹒２６％，創業板

尾盤挫２％、收跌１﹒７６％。兩市全日成交額約１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交

易日增加３１８億元或２％。



＊價格戰肆虐，汽車供應鏈走低＊



盤面上，Ｓｏｒａ概念股陷入調整，單日挫逾２％，遊戲方向亦領跌，易點天下

（深：３０１１７１）重挫８﹒５％，天娛數科（深：００２３５４）跌６﹒８％，完美世界

（深：００２６２４）跌近５％。比亞迪、上汽集團據報均去信供應鏈要求降本，車企價格戰影

響料擴散，新能源車概念走低，壹連科技（深：３０１６３１）、五洲新春

（滬：６０３６６７）、銘利達（深：３０１２６８）等均跌逾５％。



＊習近平強調加強支持供銷社，供銷大集漲停＊



國家主席習近平在中華全國供銷合作總社成立７０周年之際作出重要指示。習近平指出，供

銷合作社在服務城鄉群眾、繁榮農村經濟、助力脫貧攻堅、促進農民增收、推動鄉村振興等方面

發揮了積極作用。新時代新征程，供銷合作社要當好黨和政府密切聯繫農民群眾的橋樑紐帶，為

推進鄉村全面振興、加快建設農業強國作出更大貢獻。



供銷社概念股集體爆發，供銷大集（深：０００５６４）、天禾股份（深：００２９９９）

、中農聯合（深：００３０４２）及天鵝股份（滬：６０３０２９）漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８７２﹒５５ －０﹒８８

上證綜合指數 ３２９５﹒７０ －０﹒４３ ５５８１﹒６４

上證Ａ股指數 ３４５４﹒５６ －０﹒４３

深證成份指數 １０４３２﹒５４ －１﹒２６ ９３２２﹒９６

深圳創業板指數 ２１６９﹒８０ －１﹒７６

上證Ｂ股指數 ２７４﹒９４ －０﹒１２ １﹒１５

深證Ｂ股指數 １１９８﹒００ －０﹒２５ ０﹒８７

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