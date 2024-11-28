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AH股新聞

28/11/2024 10:52

《中國要聞》字節起訴前實習生惡意攻擊內部模型，索償８００萬

　　《經濟通通訊社２８日專訊》字節跳動遭實習生惡意攻擊內部模型訓練一事有新進展，據《
南方都市報》報道，涉事的姓田實習生已被字節跳動起訴，且訴訟近日已獲北京市海淀區人民法
院正式受理。字節跳動請求法院判令田某某賠償侵權損失８００萬元人民幣及合理支出２萬元人
民幣，並公開賠禮道歉。
　
　　字節跳動曾在１１月初通報，商業產品與技術前實習員工田某某在今年６至７月期間，因對
團隊資源分配不滿，通過編寫、篡改代碼等形式惡意攻擊團隊研究項目的模型訓練任務，造成資
源損耗。公司已與其解除實習協議並通報其就讀學校。事件不影響商業化的正式項目及線上業務
，也不涉及字節跳動大模型等其他業務。
　
　　公開信息顯示，田某某本科畢業於北京航空航天大學軟件學院，研究生就讀於北京大學，研
究興趣為深度學習的優化與算法。自２０１９年起，田某某在商湯和字節跳動實習研究，具體包
括超參數優化、強化學習算法、自監督的新型算法。
　
　　報道引述字節內部人士透露，因田某某為在讀博士，公司將其辭退後交由校方處理，但處理
期間田某某多次對外否認攻擊模型訓練任務，指是其他實習生所為。考慮到田某某完全沒有意識
到錯誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定向法院起訴，以表明公司嚴肅態度、杜
絕類似事件再次發生。（ｓｌ）

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