《中國要聞》中國貨船被懷疑故意切斷波羅的海兩條海底電纜

《經濟通通訊社２８日專訊》波羅的海兩條海底光纖通訊電纜近日遭切斷，中國貨船「伊鵬

３號」（ＹｉＰｅｎｇ ３）被列為可疑對象。據《華爾街日報》報道，「伊鵬３號」過去一周

一直被歐洲軍艦包圍在國際水域，調查人員懷疑其故意切斷電纜；中國船主寧波伊鵬航運亦正配

合調查。



報道指，「伊鵬３號」裝載著俄羅斯化肥。調查人員目前集中調查這艘船的船長是否受到俄

羅斯情報部門的指使而故意切斷海底電纜，他們認為，船長不太可能沒有注意到船隻當時拖著錨

航行致有幾個小時船速減慢，還切斷了沿途的海底電纜的情況。



事件發生在１１月１７日至１８日，地點位於瑞典水域，瑞典當局遂展開調查。俄羅斯否認

與此事有關。



報道引述知情人士指，調查人員確認，１１月１７日晚上９點左右，「伊鵬３號」在瑞典水

域拋錨，但仍在行駛，拖行的錨隨後切斷了瑞典與立陶宛之間的第一條電纜。在此期間，「伊鵬

３號」的應答器關閉，即船隻位置在自動識別系統上無法被追蹤。



據調查人員審查的衛星和其他數據，這艘船隨後繼續航行，即使拖錨大幅降低了其航速。在

次日凌晨３點左右、行駛約１１１英里後，「伊鵬３號」切斷了德國與芬蘭之間的一條電纜。沒

多久，「伊鵬３號」開始呈Ｚ字形航行，隨後起錨繼續航行。丹麥海軍艦艇隨即展開追蹤並攔截

了「伊鵬３號」，最終迫使其在連接波羅的海與北海的卡特加特海峽拋錨。調查人員檢查其錨和

船體，發現了與拖錨並切斷電纜一致的損壞痕跡。



中國外交部日前曾就事件回應稱，中方願依據國際法同有關方保持溝通，共同維護國際海底

基礎設施安全。（ｓｌ）

