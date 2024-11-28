《中日局勢》中聯部部長助理率團訪日，邀立憲民主黨黨首等人訪華

《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》報道，１１月２４日至２８日，中共中央對外聯

絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問日本，期間分別同日本自民黨幹事長森山裕、公明黨黨首

齊籐鐵夫、立憲民主黨黨首野田佳彥、國民民主黨黨首玉木雄一郎、社民黨黨首福島瑞穗、京都

府知事西脅隆俊等會見交流，出席同關西地區各界人士友好活動，並同立命館大學師生座談交流

。



報道指，雙方表示，要落實好兩國領導人達成的重要共識，深化黨際交流和政治對話，共同

努力全面推進中日戰略互惠關係，攜手應對全球性挑戰。



日本《共同社》亦報道指，趙世通２７日在日本立憲民主黨總部，與該黨黨首野田佳彥舉行

會談，並邀請野田等人訪華。兩人一致認為，首相石破茂與中國國家主席習近平本月的會談確認

推進「戰略互惠關係」具有重要意義。野田並就日中關係指出，在共享大方向的同時，也存在必

須好好溝通的課題。趙世通則表示，中方重視與立民黨的關係，願推進交流與合作。



習近平當地時間１１月１５日下午在秘魯首都利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間

，與石破茂會晤。（ｓｌ）

