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AH股新聞

28/11/2024 13:30

【ＦＯＣＵＳ】「協商」降本１０％，內捲之爭發酵

　　【ＦＯＣＵＳ】是「市場不相信眼淚」，還是「一將功成萬骨枯」？比亞迪（０１２１１）
、上汽大通兩大車企，周三（２７日）相繼曝出與供應商「協商」降本１０％，引發兩極反應。
比亞迪「共迎中國汽車發展新征程」的宏大敘事下，更現實的是行業「要麼捲死，要麼餓死」的
拷問。
　
＊強勢擴張，應付賬款高企＊
　
　　想理解何謂企業「做大做強」，只需到位於河南鄭州航空港的比亞迪超級工廠走一遭，必有
感性認知－－僅首三期佔地就超萬畝（相當於３個長洲島），５０秒下線一台新能源車；今年開
年不到９個月，公司員工總數飆升近２０萬人，突破９０萬大關。
　
　　要維持如此巨無霸的絲滑運轉，衝銷量、控成本可謂缺一不可。前者而言，比亞迪１０月剛
剛創下逾５０萬輛的歷史新高；對於後者，呼籲供應商從明年１月１日起降價１０％即是明證。
比亞迪三季報顯示，截至９月底的「應付賬款」高達２３７５億元，而早前有數據指，比亞迪去
年向供應商付款的平均時間為２７５天，顯著高於特斯拉的１０１天。
　
　　相比整車企業的風光，一地雞毛的除了上游供應商，還有下游的經銷商。中國汽車流通協會
近日就指，經銷商已出現全行業大面積虧損。
　
＊捲死ＶＳ餓死，業界陷悲歌＊
　
　　鑒於此，網絡上流傳的供應商反對降價要求的信件或並非空穴來風，其中警告，「這種層層
壓榨的模式，導致國內供應商陷入要麼捲死，要麼餓死的惡性循環，甚至直接將優秀企業逼入破
產境地，最終讓行業陷入低端競爭的死胡同。」
　
　　此並非危言聳聽，總部位於廣州的合創汽車，上海分公司近日遭監管列入「經營異常公司」
名錄，銷情慘淡、資金難繼成致命傷。
　
　　眼見２０２５年新能源車「大決戰」、「淘汰賽」在前，大舉擴張但手中現金及等價物（截
至９月底）僅得６５８億的比亞迪焉能不盡早籌謀？相比之下，第二梯隊理想（０２０１５）
１０月銷量約為比亞迪的十分一，但現金儲備高達１０６５億。
　　　　　
＊高層關注內捲式惡性競爭＊
　
　　預告今年銷量將突破４２０萬的比亞迪，盡管雄心勃勃冀望未來海外銷量佔比近一半，但眼
下佔比僅約一成的現實，注定公司需正面迎戰一眾國內對手新一輪價格戰，力保市場份額及善用
擴張產能。
　
　　７月中央政治局會議首提「要強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭」言猶在耳，再加上
近日福布斯內地首富鐘睒睒批評拼多多價格體系「劣幣驅逐良幣」，緊接著「胖東來」創辦人于
東來指摘企業家「只拼銷量、忽略品質，都像奴隸一樣」。且看市場關於「競爭」和「內捲」爭
論日漸發酵，最終會否引發官方干預。

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