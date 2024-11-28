富途內地被裁員工公司樓下抗議，不滿通知倉促、承諾薪酬給不足

《經濟通通訊社２８日專訊》有內地網民今日在社交媒體爆料稱，隨著富途內地裁員數量增

加，有富途被裁員工在公司樓下舉牌控訴「血腥裁員」、「前腳對需求，後腳被裁員」、「誘導

簽字，釣魚執法」等。該網民透露，據其了解，富途今次裁員非常倉促，員工被通之後馬上就要

走，沒有反應時間，而且公司口頭答應的１３薪和年終獎都沒有，只有Ｎ＋１的補償，因此許多

被裁員工不滿，希望通過輿論給公司壓力，維護自己的合法權益。



內媒《新浪科技》就此向富途求證，惟暫未獲回應。



＊富途曾指被裁員工５％左右，屬正常經營迭代＊



此前已有不少關於富途裁員的消息在網絡上流傳，包括「富途年底裁員４０％－６０％」等

。富途上周四（２１日）曾回應《新浪科技》稱，這些是「不屬實內容」，希望大家「不信謠，

不傳謠」。



富途當時並指，近期公司為進一步拓展海外業務，進行了組織架構的調整以提升運營效率。

在調整過程中既有新增崗位，也有部分存量崗位優化，涉及到的人員流動在公司總人數佔比為

５％左右，屬於公司正常的經營迭代。富途又稱，未來將繼續聚焦核心業務，持續創新，增強市

場競爭力，以確保公司在變化的環境中保持長期穩健發展。（ｓｌ）

