《國企紅籌》晨鳴（０１８１２）第一大股東晨控增８０１萬股質押

《經濟通通訊社２８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，近日接

到第一大股東晨鳴控股通知把８００﹒９４萬股Ａ股作質押，佔０﹒２７％股權，用於補充質押

。



該集團指，晨鳴控股持有２７﹒２８％股權，而質押股份數目升至約３﹒２億股，佔

１０﹒９１％股權。（ｗｈ）

