《國企紅籌》晨鳴（０１８１２）第一大股東晨控增８０１萬股質押

《經濟通通訊社２８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，近日接
到第一大股東晨鳴控股通知把８００﹒９４萬股Ａ股作質押，佔０﹒２７％股權，用於補充質押
。
該集團指，晨鳴控股持有２７﹒２８％股權，而質押股份數目升至約３﹒２億股，佔
１０﹒９１％股權。（ｗｈ）
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28/11/2024 08:35
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。
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