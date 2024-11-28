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28/11/2024 08:15

比亞迪（０１２１１）員工持股計劃累斥近２億人幣購逾６６萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，２０２４
年員工持股計劃完成股票購買，累斥１﹒９７億元人民幣通過集中競價購入６６﹒４７萬股公司
Ａ股，佔０﹒０２２８％股權，每股成交均價約２９６﹒６元人民幣。
　
　　該集團指，購買股票的資金來自員工薪酬及自籌資金等，而計劃存續期為７２個月。
（ｗｈ）

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