《外資精點》摩通：看好香港內地航空公司，升國泰目標價至１２元

《經濟通通訊社２９日專訊》摩根大通發表研究報告指，由於一系列正面因素，包括降低燃

油成本以及中國擴大免簽證入境計劃而提高利潤率等因素，對香港及內地航空公司轉趨正面看法

，在美國當選總統特朗普就職之前，該銀行將國泰航空（００２９３）納入其正面催化劑觀察名

單，由於特朗普２﹒０關稅影響下的貨物提前裝載，預計將受益於今年第四季和今年初空運價格

上漲，上調國泰航空目標價，由１０港元升至１２港元。

該行表示，將中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）Ｈ股評級從「中性」上調至「

增持」；由於預期盈利增加，目標價上調至５﹒９港元，Ａ股目標價為１０﹒３元人民幣；上調

中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）目標價至４﹒６元，Ａ股目標價為

８﹒６元人民幣，上調評級由「中性」至「增持」；亦維持其覆蓋範圍內其他航空公司的「增持

」評級，包括東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）及春秋航空（滬：６０１０２１）

。（ｂｎ）



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