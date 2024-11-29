《國企紅籌》重慶鋼鐵（０１０５３）董秘稱暫無重組計劃

《經濟通通訊社２９日專訊》重慶鋼鐵（１０５３）（深：６０１００５）董事會秘書匡雲

龍在昨日舉行的網上接待日活動被投資者問及如何提振股價低於淨資產、何時能脫離１元股價區

、會否採取措施提升市值等以及看不到投資回報時反覆強調，公司高度重視回報投資者，今年６

月５日審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司Ａ股股份的議案》，同意公司以自有資金

通過集中競價交易方式回購公司股份，回購的股份擬用於股權激勵。回購資金總額不低於５千萬

元（人民幣．下同）且不超過人１億元。截止１１月２７日已累計回購６６８３﹒８５萬股。



他又指出，國內鋼鐵板塊Ａ股上市公司整體估值偏低，股價低於淨資產為普遍現象，並非公

司僅有案例。股票價格影響因素諸多，除了受公司自身經營狀況影響之外，宏觀經濟、行業周期

、市場預期等因素均會影響股價。在提及公司連續三年虧損，未來挽救措施時他表示，未來公司

將聚焦主業，不斷優化技術經濟指標，降低經營成本，提升經營業績，規範公司治理，合規運作

，提升企業價值，更好地維護全體股東的合法權益。此外，公司明確表示暫無重組計劃，並將持

續做好信息披露和投資者關係管理。（ｅｈ）

